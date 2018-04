Tönisvorst. Rauchmelder retten Leben – dass dies keine leere Phrase ist, hat sich vor wenigen Tagen wieder in Willich und Schiefbahn gezeigt: Zweimal lösten dort bei Zimmerbränden Rauchmelder aus, zweimal gelang es deshalb der Feuerwehr, die Bewohner noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen (die WZ berichtete). Trotzdem sind „längst nicht alle Wohnungen mit solchen Geräten ausgestattet“, weiß Markus Hergett, Pressesprecher der Tönisvorster Feuerwehr. Um deren Bedeutung nochmals ins Bewusstsein zu rufen, nimmt die Tönisvorster Wehr den „Tag des Rauchmelders“ am Freitag, 13. April, zum Anlass, gemeinsam mit der Westdeutschen Zeitung Aufklärungsarbeit zu leisten.

WZ vor Ort

Am Donnerstag ab 10 Uhr werden Wehrführer Rolf Peschken und Markus Hergett am Stand der WZ auf der Hochstraße in St. Tönis über Rauchmelder informieren. „Die Leute sollten am besten aus Überzeugung heraus die Geräte installieren, nicht nur, weil es rechtliche Pflicht ist“, wünscht sich Hergett. Spätestens seit dem 1. Januar 2017 müssen alle Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Das sei auch finanziell machbar, betont Hergett: „Schon für fünf bis zehn Euro ist ein vernünftiges Gerät für den Basisschutz zu bekommen.“ WD