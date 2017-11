Ein Unbekannter hat im Park am Pastorswall in St. Tönis Wertsachen von Jugendlichen gefordert. Doch diese verständigten die Polizei.

St. Tönis. Zwei 14 und 16 Jahre alte Schülerinnen sind am Mittwoch gegen 15.20 Uhr im Park am Pastorswall Opfer eines Räubers geworden. Die Jugendlichen konnten den Mann aber vertreiben. Beute machte er keine.

Die beiden Jugendlichen durchquerten zu Fuß den Park. In Höhe des Minigolfplatzes am Entenweiher kam ihnen ein Mann entgegen. Er schrie die Mädchen an und forderte sie auf, ihm ihre Wertsachen sowie Zigaretten und „Gras“ zu übergeben. Im Falle der Weigerung deutete er den Schülerinnen Schläge an.

Die Mädchen wollten über Handy Hilfe herbeirufen und zogen sich etwas zurück. Der Mann drohte ihnen weiter, lüftete seinen Pullover und zeigte auf ein Multifunktionstaschenmesser, das er in seiner Hosentasche trug. Als zwei Passanten vorbeikamen, versteckte er das Messer wieder. Die Passanten gingen weiter, könnten aber mitbekommen haben, dass der Mann die Mädchen angeschrien hat. Möglicherweise haben sie die Situation jedoch als „normales“ Wortgefecht fehlgedeutet.

Die Passanten werden gebeten, sich als Zeugen zu melden. Es handelte sich um einen etwa 50-jährigen Mann mit dunklem Haaren und dunkler Kleidung. Er hatte eine Laptoptasche bei sich und ging in Richtung Corneliusplatz weiter. Eine etwa 70- bis 80-jährige Frau mit grauen Haaren passierte die Gruppe und ging in Richtung Wilhelmplatz weiter.

Als eines der Mädchen signalisierte, die Polizei anzurufen, rannte der Räuber eilig in Richtung Wilhelmplatz davon. Die Mädchen informierten dann die Mutter und die Polizei. Weitere Passanten, so auch zwei Grundschulkinder mit ihren Tretrollern, waren in der Nähe und können eventuell noch hilfreiche Angaben zum Täter machen.

Der Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte ein gepflegtes Aussehen, war muskulös und trotz seines getönten Teints sehr blass. Er hatte schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert, das Deckhaar etwa fünf Zentimer lang. Er hatte eine Dreitagebart und trug eine auffällige großgliedrige Kette. Er war mit einer hellblauen Jeans und einem hellen Pullover bekleidet. Er sprach Deutsch.

Hinweise an die Kripo in Kempen, Tel. 02162/3770. Red