CDU und SPD bringen diverse Anträge in die Beratungen des Haushalts 2018 ein. Dieser wird kurz vor Weihnachten verabschiedet.

Willich. Wenige Tage vor Weihnachten, am 19. Dezember, soll im Willicher Stadtrat der städtische Haushalt für das Jahr 2018 verabschiedet werden. Werden deshalb vorab schon Geschenke verteilt? Unter dieser Fragestellung hat sich die WZ die jüngsten Pressemitteilungen der Ratsfraktionen von CDU und SPD angeschaut. Diese bringen in die Beratungen diverse kostspielige Haushaltsanträge für das nächste Jahr ein.

Vor allem die CDU hat sich offenbar viel vorgenommen: Sie will Radwege modernisieren, regt mehr Grillhütten in der Stadt an, hat die Zukunft der Ortskerne im Blick und will die Planungen für die Regiobahn einmal mehr vorantreiben. Zudem legt sie einen Schwerpunkt auf Schulen.

25 000 Euro für Radwege, 50 000 Euro für Ortskern-Planung

Unter anderem will die CDU in die Radwege investieren und ein Zukunftskonzept für den Radverkehr erarbeiten lassen. „Der konkrete Bedarf soll jetzt erhoben werden, damit für Radfahrer noch bessere Wege geschaffen werden können“, sagt Roger Kurzawa, Vorsitzender der Willicher Mittelstandsvereinigung (MIT). Für die Zukunftsplanung sollen 25 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Die Ergebnisse sollen spätestens Ende Juni im Planungsausschuss vorgestellt werden.

Ebenso schlägt die CDU vor, 50 000 Euro für die Planung der Innenstädte vorzusehen. Damit sollen ein Konzept und konkrete Maßnahmen für die attraktiven Ortskerne in Willich, Anrath, Schiefbahn und Neersen erarbeitet werden. „Es gibt in allen Stadtteilen Leerstände, gleichzeitig aber auch viele perspektivische Konzepte, wichtige Supermärkte und erfolgreiche Betriebe. Wir wollen lebendige Innenstädte erhalten und Leerstände reduzieren. Dazu sollen Ideen von außen gesammelt werden, um herauszufinden, wie die Bedürfnisse der Bürger und damit das Leben in den Ortsteilen in Zukunft aussehen wird“, sagt Rainer Höppner, Mitglied des Planungsausschusses und Einzelhändler in Schiefbahn.

20 000 Euro für die Grillstationen, 30 000 Euro für die Regiobahn

Auch für Grillhütten und -plätze in der Stadt soll es ein Konzept geben. Die Stadtverwaltung soll besonders prüfen, ob es bei neuen Hütten eine Anbindung an einen Verein geben und dieser gegebenenfalls die Bewirtschaftung übernehmen kann. Die CDU schlägt zudem vor, die Grillhütte in Neersen zu sanieren. Für das Konzept und die Sanierung in Neersen sollen 20 000 Euro vorgesehen werden.

Da die Pläne für einen Jungen Markt in Schiefbahn ins Stocken geraten seien, will die CDU auch dafür 5000 Euro als Anschubfinanzierung im Haushalt einplanen.