Willich. Am Montagnachmittag ist eine 41-jährige Schiefbahnerin, mit ihrem Pedelac, gestürzt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Die Frau wollte in Höhe der Cloerbruchallee die Hauptstraße überquere.

Wieso die Radfahrerin stürzte ist unbekannt. Laut Polizei trug sie keinen Helm. red