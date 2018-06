Das neue Medizinische Versorgungszentrum Tönisvorst (MVZ) nimmt am Montag an der Hospitalstraße seinen Betrieb auf.

Kempen. Nach umfangreichen Umbauarbeiten in zwei Gebäudetrakten des Krankenhaus-Erdgeschosses wechselt der Praxisbetrieb des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Tönisvorst in neue Räumlichkeiten. Der urologische Facharzt Dr. Uwe Winzer und der Allgemeinmediziner Klaus Verstraeten ziehen mit ihren Teams zum 2. Juli in komplett sanierte Räumlichkeiten des Krankenhauses Maria-Hilf Tönisvorst an der Hospitalstraße 2. Damit wird nach der Gründung des MVZ – los ging es am 1. April – mit den beiden erfahrenen Ärzten nun der zweite Schritt vollzogen.

Die Mediziner werden nach Auskunft der Alexianer als Betreiber des MVZ die gewohnten Sprechzeiten aus den bisherigen Standorten beibehalten und die Öffnungszeiten verbessern. Außerdem würden die Patienten auch an der Hospitalstraße die bisherigen Praxis-Angestellten antreffen. Die Internisten Dr. Rita Siepmann und Frank Ramann verstärken das Team von Klaus Verstraeten. Die beiden Oberärzte der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie werden zusätzlich im Rahmen eines halben Kassenarztsitzes dazu beitragen, dass die ambulante allgemeinmedizinische Versorgung bestmöglich realisiert werden kann.

Franziska Seefeld, Geschäftsführerin der Alexianer MVZ Krefeld GmbH, ist sehr zufrieden mit dem bisher Erreichten: „Der Umbau gestaltete sich in dem Gebäude aus den 60-ern als echte Herausforderung. Trotzdem wollten wir den Zeitplan unbedingt einhalten. Dank unserer erfahrenen technischen Abteilung, den zahlreichen hochmotivierten Handwerkern, den aufgeschlossenen Genehmigungsbehörden und der kreativen Mitwirkung der Praxis-Kollegen haben wir das Ziel auf den Punkt geschafft. Den Patienten zeigen sich jetzt hochmodern ausgestattete Praxisräume mit kurzen Zugangswegen und Anbindung an die Kapazitäten des Krankenhauses.“

Das MVZ ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besetzt. Es liegt 400 Meter vom Stadtzentrum von St. Tönis entfernt. Zwei Buslinien halten an der Hospitalstraße. Beide Praxen liegen im Erdgeschoss und nahe des Krankenhaus-Haupteingangs. Parkplätze stehen zur Verfügung.

Auch Friederike Ücer gehört jetzt mit ihrer Praxis zum MVZ

Mit dem Start für Dr. Uwe Winzer und Klaus Verstraeten an der Hospitalstraße ist auch die Allgemeinmedizinerin Friederike Ücer mit ihrer hausärztlichen Praxis in das Alexianer MVZ Tönisvorst gewechselt. Franziska Seefeld sagt: „Der Sprechstundenbetrieb von Frau Ücer wird am Rathausplatz verbleiben, so dass sich für die Patienten höchstens der Briefkopf ändert. Weitere Partner des MVZ sollen möglichst ebenfalls in ihren bisherigen Praxisräumen bleiben. Denn auch wir möchten den Bürgern den Zugang zum Arzt ihres Vertrauens so einfach wie möglich gestalten.“ Red