Eine Modenschau in Willich und eine Mail an eine Ministerin beschäftigen den Stadtflüsterer.

Willich/Tönisvorst. Luxuriöse Kindermode, edle Autos und prominente Mütter und Väter kamen vergangene Woche im Porschezentrum Willich zusammen. Unter anderem nahmen Sänger Gil Ofarim und RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben in der ersten Reihe am Laufsteg Platz, um die neusten Trends der Marke Karl Lagerfeld Kids zu betrachten. Darüber hinaus waren auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der Bloggerszene zu sehen, so beispielsweise Nina May und Natalie Oettgen. Doch nicht nur die 20 Kindermodels, darunter auch die international bekannte Anna Pavaga, standen im Mittelpunkt. Auch die neusten Porschemodelle wurden präsentiert. „Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren sehr intensiv mit neuen Generationen. Daher freuen wir uns, mit der Children Worldwide Fashion GmbH einen Partner der Zukunft gefunden zu haben. Es gibt doch nichts Schöneres als in glückliche Kinderaugen zu schauen“, so Karsten Küch, Geschäftsführer des Porsche Zentrums Willich.

Eine Augenweide in Gelb und Grün

So gelb hat der April noch nie geblüht, oder? Es muss ein starkes Löwenzahnjahr sein, denn überall, wo man auf Wiesen schaut, blühen die gelben Köpfe. Von Weitem hat man fast das Gefühl, auf ein rapsfeld zu schauen. WZ-Fotograf Friedhelm Reimann hat sich in Sichtweite zum St. Tönsier Wasserturm mit Kamera auf die Wiese gelegt und die sonnengelbe Pracht in Augenschein genommen. Eine Augenweide!

Kleines Quiz testet Wissen in Sachen Heimatkunde

Warum wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Anrath ein Gefängnis gebaut? Was ist das Herzstück des Grefrather Freilichtmuseums? Welche Schlagersängerin ist in Krefeld geboren? Diese und 117 weitere Fragen finden sich in „Der Niederrhein. Ein Quiz“. Verfasst haben diese sehr unterhaltsame Form der Heimatkunde die beiden Journalisten Roland Busch und Detlef Herchenbach sowie die Grafiker Jürgen Pankarz und Henning Lindeke. Zu jeder Frage bieten die Macher – wie bei „Wer wird Millionär?“ – vier Antwortmöglichkeiten, eine ist die richtige. Auf der Rückseite der Karte stehen noch Erläuterungen zur korrekten Antwort – so kann man in der Tat einiges lernen. Das Spiel „Der Niederrhein. 120 Fragen und Antworten“ (Auflage: 5000 Stück) kostet 14,80 Euro. Erhältlich ist es unter anderem in St. Tönis (Tönisvorster Buchhandlung, Hochstraße 49; Servicestelle Stadtverwaltung, Bahnstraße 15), Anrath (Anrather Bücherecke, Jakob-Krebs-Straße 27) und Willich (Willicher Buchhandlung, Grabenstraße 12).