Anfang vergangener Woche stürmte ein Spezialkommando der Polizei eine Wohnung in St. Tönis. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit einem Brand in einem Düsseldorfer Hotel.

St. Tönis/Düsseldorf. Rund elf Monate nach dem Brand in einem Hotel im Düsseldorfer Stadtteil Garath haben Beamte der Mordkommission (MK) „Achteck“ einen Teilerfolg erzielt. Akribische und langwierige Ermittlungen führten in der Nacht zu Dienstag, 21. November, an der Gerhart-Hauptmann-Straße in St. Tönis zur Festnahme eines ersten Tatverdächtigen mit Hilfe einer Spezialeinheit. Dabei wurde laut Augenzeugenberichten auch eine Tür aufgesprengt. Zum Grund für den Sondereinsatz hatte sich in der vergangenen Woche zunächst kein Polizeisprecher geäußert.

Nach der Veröffentlichung einer Videosequenz sowie Hinweisen, die auch in den Raum Mettmann und Köln führen, konnte der 28-Jährige zwischenzeitlich als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann, dem vorgeworfen wird, an der Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein, sitzt bereits in Untersuchungshaft. Bei dem Geschehen am 17. Dezember 2016 wurde ein Hotelgast bei einem rettenden Sprung aus dem brennenden Gebäude schwer verletzt, weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Staatsanwaltschaft hat die Tat rechtlich als achtfachen versuchten Mord bewertet. Die Ermittlungen der MK „Achteck“ hinsichtlich weiterer Tatbeteiligter dauern an. Nach wie vor hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung weiterer Täter führen, ausgelobt. Red