Willich/Viersen. Fast genau einen Monat nach der Tat erhielt das Opfer einen Teil seiner gestohlenen Sachen wieder zurück. Am 2. Juli hatte ein junges Paar aus Krefeld im Freibad Willich seine Wertsachen am Liegeplatz deponiert und sich dann ins Schwimmbecken begeben. Die Handtasche der Frau blieb unbeaufsichtigt zurück und war bei Rückkehr der Schwimmer verschwunden. Darin befanden sich neben der Brieftasche mit Bargeld, Kreditkarte und persönlichen Papieren auch die Auto- und Haustürschlüssel. Als die Krefelderin zu ihrem am Schwimmbad geparkten Fahrzeug zurückkehrte, war dieses geöffnet und durchsucht worden. Und auch damit konnte das Paar die Geschichte des Diebstahls noch nicht abschließen: Im Laufe der nächsten Wochen wurden auf ihren Namen mehrere Bestellungen im Internet getätigt.

Jetzt konnten Ermittler die Identität der mutmaßlichen Betrügerin ermitteln. Es handelt sich um eine 37-jährige Frau aus Viersen. Der einschlägig polizeibekannten Drogensüchtigen statteten die Beamten am Freitag mit Durchsuchungsbeschluss des Gerichtes einen Besuch ab. In der Wohnung fanden sie unter anderem die Handtasche und Kreditkarte der bestohlenen Krefelderin. Auch weitere Kreditkarten stellten die Polizisten sicher. Die Frau gab zu, die Bestellungen aufgegeben zu haben. Diese Waren konnten die Ermittler ebenfalls sicherstellen. Red