Tierschützer wollen Zeugenhinweise mit 5000 Euro bezahlen.

Willich. Die Polizei ist weiterhin dankbar für jeden Hinweis zu den Willicher Igelmorden. Zuletzt war am Sonntag, 10. Juni, ein verbrannter Igel in einem Mülleimer auf dem Spielplatz an der Lauenburger Straße gefunden worden — nicht der erste an dieser Stelle und im Stadtgebiet.

Zudem loben verschiedene Organisationen Belohnungen für Hinweise aus, die zur Ergreifung des oder der Täter führen. So gab jetzt die Tierschutzorganisation Peta bekannt, dass sie ihre bereits 2013 ausgelobte Belohnung von 4500 Euro auf 5000 Euro erhöht. „Diese abscheuliche Tierquälerei muss endlich aufgeklärt werden“, so Judith Pein von Peta. „Wir hoffen, dass die hohe Belohnung die Willicher Bürger sensibilisiert und endlich zu dem entscheidenden Hinweis führt. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe geahndet werden. Wer einem wehrlosen Tier so rücksichtslos Schmerzen zufügt, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“

Die Polizei nimmt unter Tel. 02162/3770 Hinweise entgegen. Zeugen können sich unter Tel. 01520/7373341 auch bei Peta melden. msc