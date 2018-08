„Von heiter bis fröhlich“ war das Gastspiel der Deutschen Oper am Rhein überschrieben.

Neersen. Stellen Sie sich vor, fünf hochkarätige Gesangssolisten gäben ein Privatkonzert in Ihrem Wohnzimmer. Begleitet werden sie von zwei exzellenten Musikern sowie einer Moderatorin, die mit viel Esprit durch das Abendprogramm führt. So in etwa gehen sie über die Bühne, die traditionellen Abschlusskonzerte der Neersener Schlossfestspiele. Der Ratssaal bildet dabei mit seiner intimen Atmosphäre das Wohnzimmer, Hausherr ist Intendant Jan Bodinus, der dort am Wochenende zweimal die Gäste begrüßen konnte. Beide Konzerte waren seit Monaten ausverkauft.

„Von heiter bis fröhlich“ hatte die Sopranistin Geesche Bauer das Gastspiel der Deutschen Oper am Rhein überschrieben. Sie hielt nach 13 Jahren erstmals die organisatorischen Fäden in der Hand, da der langjährige Koordinator Stefan Heidemann derzeit in Chile engagiert ist. An seinem Konzept hielt sie fest: Geboten wurde eine Opern- und Operettengala voller unvergesslicher Melodien. „Hoch lebe die Freude!“ – dieser musikalische Ausruf aus Lortzings komischer Oper „Zar und Zimmermann“ gab gleich zu Beginn die optimistische Richtung des Abends vor – obwohl durchaus auch einige dunklere Töne anklingen sollten, wie Moderatorin Elisabeth Kuhs eingangs ankündigte.

Die Sopranistinnen Geesche Bauer und Stephanie Ott, die Tenöre Ibrahim Yesilay und Thomas Piffka sowie Bassbariton Günes Gürle leisteten Schwerstarbeit: Stück um Stück von Donizetti, Bizet, Nicolai, Verdi und Mozart stimmten sie an. Unterstützt wurden sie dabei von Patrick Chestnut am Flügel sowie von Linus Weber am Cello.

Im zweiten Teil bestand aus einer „Light-Version“ von Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“. Dessen Ohrwürmer – darunter das Vilja-Lied, „Dann geh’ ich ins Maxim“ oder „Das Studium der Weiber ist schwer“ – wurden geschickt mit einigen Einlagen ergänzt. Viel Bühnenpräsenz zeigte hier Thomas Piffka mit der Arie „Freunde, das Leben ist lebenswert“ aus Lehárs Giuditta. Ibrahim Yesilay brachte eine schmissige Version von Rossinis „La Danza“ mit – und Stephanie Ott ließ sich nicht einmal von einem Bänderriss daran hindern, mit den Kollegen Walzer zu tanzen. Musikalisch aus der Reihe tanzte Günes Gürle, der inmitten der Operettenherrlichkeit Gershwins dunkles „I Got Plenty o’ No-thing’“ (aus Porgy and Bess) anstimmte.

Am Ende gab’s lang anhaltenden Applaus vom Publikum. Die Rekordspielzeit 2018 – erstmals kamen mehr als 26 000 Besucher – ist perfekt zu Ende gegangen. WD