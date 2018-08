Der zunehmende Lkw-Verkehr setzt der Nachbarschaft von Hans Nettelbeck gehörig zu.

Tönisvorst. Hans Nettelbeck wohnt in Tönisvorst. Sein Gartengrundstück grenzt an die Landstraße Nüss Drenk, die St. Tönis mit Forstwald verbindet. „Früher“, schreibt Nettelbeck, „fuhren da die Pferdewagen. Heute ist es eine Raserstrecke“. Selbst die Lkw führen keine 50 km/h. „Es ist einfach unerträglich geworden. Man kann nicht mehr gemütlich draußen sitzen. Abends muss man die Fenster schließen, damit man schlafen kann.“

Er und seine Nachbarn atmeten Feinstaub ein und würden außerdem durch „unerträglichem Krach“ durch vorbeirasende Autos, Lkw und Motorräder belästigt.

Mit seinem Ärger ist der Mann nicht allein. Er hat dem Schreiben, das er mit Lebensgefährtin Ilona Mechelko an die WZ-Redaktion geschickt hat, eine Unterschriftenliste beigefügt, die über 30 Nachbarn von Sternstraße, Hasenheide, Bremmental und Nüss Drenk unterzeichnet haben.

Brief und Unterschriften sind auch an Bürgermeister Thomas Goßen gegangen. Darin beschreiben die Anwohner die für sie unerträgliche Verkehrssituation entlang der Straße Nüss Drenk: Krach! Raserstraße! „Die Lkw stinken.“

Die Polizei solle mal zwei Tage versteckt ein Radargerät hinstellen, „das würde sich lohnen“, sagt Nettelbeck.

Bewohner, deren Haustüren zur Landstraße Nüss Drenk liegen, seien noch schlimmer dran. Warum, fragen Betroffene, „kann man kein Lkw-Verbot aussprechen, um die Menschen die hier wohnen zu schützen, vor Krankheit und unerträglichem Krach?“ Auch sonntags erleben die Anwohner laut Schreiben keine Entlastung.

„Wir haben oft beobachtet, dass Laster Nüss Drenk langfahren und an der Kreuzung links auf den Südring abbiegen, dann bis zur Düsseldorfer Straße, um rechts Richtung Kempen zu fahren. Warum können diese Brummis nicht über die Düsseldorfer Straße kommen und dann Richtung Kempen?“

Hans Nettelbeck und Nachbarn haben auch von den Klagen der Anwohner am Nordring und Hülser Straße gelesen. Gerade das Einbiegen von Lkw vom Nordring in die Hülser Straße sei gefährlich.

Nüss Drenk trage eine Hauptlast, „weil alle Brummis, egal ob sie in Richtung Südring oder Richtung Ostring fahren, alle hier an Nüss Drenk vorbeikommen. Da muss sich etwas ändern.“

Lkw, die sich „verbotene Wege“ über die St. Töniser Straßen suchen, um zu Kunden zu kommen, und ein mögliches Lkw-Verbot waren im Juni Thema im Bau- und Verkehrsausschuss. An der Hülser Straße hat sich um Alexander Strempel eine Bürgerinitiative gebildet hat. Sie sieht Gefährdungspotenzial durch Schwerlastverkehr vor der Haustür, hat es mit Fotos dokumentiert und eine Unterschriftenliste (80 Namen) eingereicht. Straßen.NRW und die Stadt Tönisvorst sind informiert und im Gespräch. Auch Landtagsabgeordnete Britta Oellers und Ratsherr Maik Giesen haben das Thema aufgegriffen.

Laut Straßen.NRW handele es sich bei Hülser Straße und Nordring um „übergeordnete Straßen“, um Landesstraßen, die per Widmung dazu dienen, weiträumigen Verkehr, also auch Lkw-Verkehr, aufzunehmen. Es müsse geprüft werden, ob die Straßen vom Ausbau her noch ihrer gültigen Widmung entsprechen. Nächster Schritt sei das Gespräch mit der Kommune, um Möglichkeiten auszuloten. Mit an den Tisch sollen Vertreter des Kreises Viersen und der Polizei. Letzterer liegt auch das Schreiben von Nettelbeck vor. Man wird die Tagesordnung um den Anwohner-Ärger von Nüss Drenk erweitern.