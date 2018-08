Am 12. August startet das 31. Rennen am Grenzweg. Mal sehen, wie die Boote der Marke Eigenbau bei Niedrig-Pegel vorwärtskommen.

Willich. Wer den Satz „die Wanne ist voll“ googelt, trifft früher oder später auf diesen kurzen Wikipedia-Eintrag in überwiegend englischer Sprache: „Du, die Wanne ist voll“ is a parody of the song „You’re the One That I Want“ – also eine Parodie auf den Grease-Welthit – „by German comedians Helga Feddersen and Dieter Hallervorden“. Die Single erschien 1978 und war sehr erfolgreich: Platz 4 der deutschen German Singles Charts.

Wenn jemand am 12. August sagt, „Du, die Wanne ist voll“, dann rücken Platz 1, 2, 3, ja auch 4 eher in weite Ferne. Denn Wasser in der besetzten Wanne schmälert an besagtem Sonntag die Sieg-Chancen.

Die Katholische Langjugend Anrath richtet wieder das bei Teilnehmern und Zuschauern gleichermaßen beliebtes Badewannenrennen auf der Niers aus. Es ist Renn-Ausgabe 31.

Die Gastgeber versprechen in der Anmoderation des Vergnügens am Grenzweg, Ecke Reiherweg „Spaß, Action, viele Rennen und viel Wasser“.

Viel Wasser, dahinter ist zurzeit allerdings ein kleines Fragezeichen zu setzen. Denn die seit Monaten ausbleibenden nennenswerten Niederschläge lassen den Pegel der Niers weiter sinken. Vor einer Woche lag der Pegel des Flusses bei 70 Zentimetern. Aktuell, so Margit Heinz vom Niersverband, „haben wir in dem Bereich einen halben Meter Wasserstand“.

Es sei in der Tat ein außergewöhnlich trockener Sommer. Die Wasserführung im Oberlauf der Niers werde mit ihren künstlichen Quellen durch die Einspeisungen von RWE (Tagebau) und das Gladbacher Klärwerk gestützt. Eine Wetteränderung ist im 16-Tage-Trend der Wetterprognosen nicht in Sicht.

Noch gilt die Einladung: Wer am nächsten Badewannenrennen teilnehmen möchte, kann sich melden. Bis zum 10. August, teilt die Landjugend auf ihrer Facebook-Seite mit, kann man seine Bewerbung an kljb.anrath@web.de abschicken. Oder eine Nachricht auf der Facebook-Seite hinterlassen.

Vor der Bewerbung (Beitrag pro Wanne: zehn Euro) sollten aber die Teilnahmebedingungen klar sein. Denn mal eben mit einer handelsüblichen Badewanne an der Niers aufkreuzen, das würde die Anforderungen der „Internationalen Vereinbarungen für Badewannen auf öffentlichen Gewässern“ nicht gerecht.

Laut Statuten darf die Badewanne höchstens 1,50 Meter breit sein, höchstens zwei Personen tragen und das Boot höchstens einen halben Meter tief im Wasser liegen.

Das entspricht genau der aktuellen Wassertiefe. Wer diese Eintauchtiefe ausschöpft, riskiert Tuchfühlung mit dem Grund.

Es dürfen keine originalen Bootsteile verwendet werden. Und die Wanne muss von Muskelkraft bewegt werden. Ein Hinweis, der in regenreichen Zeiten entscheidender ist: Zum Auffinden untergegangener Boote müssen Schwimmbojen befestigt werden.

Der Rennablauf ist erprobt und ermöglicht es vielen Zuschauern, vom Ufer aus die Rennen der Wannenkapitäne mitzuerleben. Erstens geht es mit Wanne und Besatzung 200 Meter stromabwärts, danach 100 Meter stromaufwärts. Beide Zeiten werden addiert. „Für gegenseitige Behinderungen und andere unerlaubte Handlungen werden Strafsekunden berechnet.“ Sieger ist der Schnellste.

Im „K.O-Rennen“ gilt es, 200 Meter stromabwärts zu schippern. Die Teilnehmer starten gleichzeitig. Sieger ist nicht der, dessen Wanne als erste vollläuft, sondern die, die die Ziellinie zuerst überquert. Aber auch Letztplatzierte können vorne landen. Die schönste Wanne wird prämiert. Die muss nicht die Schnellste sein.