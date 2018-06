Heute geht es im Stadtgeflüster unter anderem um eine Vorfahrtsregelung, eine verwirrende Doppel-Spende und merkwürdige Zeichen am Willicher Markt.

Willich/Tönisvorst. Verwirrung macht sich breit: In der WZ-Redaktion traf vor einigen Tagen eine E-Mail der Stadt Willich ein. Inhalt: Text und Foto über eine Spende der Volksbank Mönchengladbach in Höhe von 1500 Euro an der Eva-Lorenz-Umweltstation (ELU). Kann gar nicht sein, denkt sich der erfahrene Redakteur: Die Spendenübergabe über 1500 Euro an der Umweltstation findet doch erst morgen statt. Habe ich doch selbst in den Kalender eingetragen. Stimmt auch – doch bei diesem Termin ist nicht die Volksbank, sondern die Sparkasse der Spender. Und Empfänger ist auch nicht die Umweltstation selbst, sondern der Naturschutzbund (Nabu). Also zweimal Spende, zweimal Umweltsstation, zweimal 1500 Euro – und das innerhalb von einem Tag. Kein Wunder, dass man da verwirrt ist.

Geld für Hochbeete und ein Anti-Müll-Projekt

Wofür werden die Spenden aber verwendet? Die 1500 Euro von der Volksbank, die Franz D. Meurers mitgebracht hatte, werden konkret für einen schon beschafften Rasenmäher, die Erneuerung der Hochbeete und einen Kompressor eingesetzt. Darüber freuten sich die Technische Beigeordnete Martina Stall, Jack und Monika Sandrock (Nabu) sowie Monika Wagner (ELU). Die 1500 Euro der Sparkasse gehen an das Projekt „Wilder Müll, eine Gefahr für unsere Tiere“. Die Umweltpreisträgerin 2017 der Stadt Willich, Elita Grafke, hatte Dirk Schumacher von der Sparkasse mit ihrem Projekt überzeugt, besonders, weil sie zukünftig dieses Thema in der Umweltstation mit einer Ausstellung als Unterricht für Grundschüler anbietet. Zur Scheckübergabe gab es die erste Unterrichtsstunde. Das Geld möchte Grafke für Projekte gegen den Plastik-Müll einsetzen.

Wer braucht diesen Hinweis noch?

Seit Jahren schon fährt nicht nur der Stadflüsterer an diesem Schild an der Corneliusstraße in St. Tönis vorbei. Und wundert sich immer wieder darüber, dass unter dem Kreuzungsschild (genau Kreuzung oder Einmündung - Verkehrsschild VZ 102) das Zusatzschild „Vorfahrt geändert“ Und kann sich genaugenommen nicht mehr daran erinnern, wann denn die Vorfahrt tatsächlich geändert wurde. Aber lange wird es her sein, da die ursprünglich kräftige Farbe schon arg verwittert ist. Ob die Stadt nicht langsam mal das nun wirklich nicht mehr aktuelle Zusatzschild einmal abmontiert?