Die GdG Kempen/Tönisvorst muss mit weniger Geistlichen auskommen. Ab Mitte Januar gilt eine geänderte Gottesdienstordnung.

Kempen/Tönisvorst. Wenn die Personaldecke dünner wird, muss die Arbeit neu strukturiert und bedacht werden, was weiterhin wie leistbar ist und wodurch eine Entlastung der hauptamtlichen Mitarbeiter möglich wird. Diese Gedanken hat sich die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen/Tönisvorst gemacht. Denn der Priestermangel zeichnet sich in der GdG deutlich ab.

„Wenn man bedenkt, dass an vielen Orten der Welt Gläubige lange und beschwerliche Wege auf sich nehmen, um am Gottesdienst teilzunehmen, dann können wir hier bei uns von Glück sprechen, nach wie vor ein gutes Angebot an Gottesdiensten zu haben.“

Propst Thomas Eicker

Pfarrvikar Klemens Gößmann verlässt die Gemeinde. Danach bleiben zwei hauptamtliche Priester für Kempen, St. Hubert, St. Tönis und Vorst: Propst Thomas Eicker und Marc Kubella. Unterstützt werden sie durch vier Priester im Ruhestand, die Subsidiare, die auch Messen halten. Es handelt sich um Karl-Heinz Teut, Wolfgang Acht und, wie Eicker es in seinem Info-Brief formuliert, „nach Kräften“ auch Ex-Propst Josef Reuter aus Kempen. Schließlich Ludwig Kamm, der als langjähriger Pfarrer von Vorst (27 Jahre) und St. Tönis (fünf Jahre) im Sommer in den Ruhestand gegangen ist. Er hat das Vorster Pfarrhaus verlassen und wohnt mittlerweile in Kempen.

Seit Juli 2016 ist Eicker Leiter der GdG Kempen-Tönisvorst. In dieser Funktion soll er das pastorale Leben der Kirchengemeinden fördern. Mitte des Jahres hatte ihn Bischof Helmut Dieser offiziell mit der priesterlichen Leitung der Tönisvorster Pfarrgemeinde betraut.

Für die GdG aus St. Mariae Geburt Kempen (mit Christ-König und St. Josef), St. Hubert, St. Cornelius in St. Tönis und St. Godehard in Vorst werden ab dem 13. Januar nun neue Gottesdienstzeiten eingeführt. Alle verantwortlichen Gremien haben zugestimmt. Es wurde ein Plan erstellt, der von drei Priestern an einem Wochenende beziehungsweise am Sonntag leistbar ist. Fortbildungen, Krankheitsfälle oder Urlaubszeiten sind damit berücksichtigt.

„An jedem Sonntagvormittag findet in jeder der Kirchen ein Gottesdienst statt“, sagt Eicker. In St. Cornelius in St. Tönis um 9.30 Uhr, in St. Godehard Vorst um 11.30 Uhr, in St. Hubertus um 9.30 Uhr und in St. Marien in Kempen um 9.30 und um 19 Uhr. An Sonntagen mit geradem Datum ist zudem in Christ-König um 11.30 Uhr Wort-Gottes-Feier und in St. Josef zeitgleich Heilige Messe. An Sonntagen mit ungeradem Datum ist in Christ-König um 11.30 Uhr Heilige Messe und in St. Josef Wort-Gottes-Feier.