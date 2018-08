Bis zum Ende des Jahres soll für Tönisvorst eine provisorische Lösung gefunden werden, um die Rettungszeiten einhalten zu können.

Tönisvorst. Bürgermeister Thomas Goßen hatte es vor der Sommerpause im Haupt- und Finanzausschuss deutlich gemacht: „Wir müssen jetzt schnellstmöglich das Problem gelöst bekommen, dass die Frist von acht Minuten, vom Bekanntwerden bis zum Eintreffen der Rettungswagen mit den Notärzten, flächendeckend bei uns erreicht wird.“ Weil dies bisher vor allem in St. Tönis nicht gelingt, da der Rettungswagen erst aus Kempen anfahren muss, soll bei der geplanten Neustrukturierung des Rettungsdienstes im Kreis Viersen in Tönivorst eine eigene Rettungswache entstehen. Schon jetzt arbeiten Stadt und Kreis daran, kurzfristig eine Übergangslösung hinzubekommen.

Auf Nachfrage der WZ erklärte dazu Kreispressesprecher Markus Wöhrl: „Aus der Überschreitung der Rettungszeiten in Tönisvorst ergibt sich für den Kreis Viersen ein direkter Handlungsauftrag, damit die Patienten in der Stadt bestmöglich versorgt sind. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der Stadt inzwischen mehrere mögliche Standorte eruiert und prüfen lassen.“ Einige dieser Standorte seien inzwischen wieder verworfen worden, weil sie bei näherer Prüfung ungeeignet waren.

Auch zurzeit gebe es Gespräche, so Markus Wöhrl. Denn die provisorischen Standorte müssten nicht nur dazu geeignet sein, die Hilfsfristen einhalten zu können, sondern auch Rettungsfahrzeuge mit dem entsprechenden Personal aufzunehmen.

Neben einer Halle für das Fahrzeug brauche das Personal sanitäre Anlagen, Aufenthalts- und Ruheräume. „Neben dem Thema Standort befassen wir uns auch bereits mit den Themen Personal, Fahrzeuge sowie weitere Ausstattung für die Interimslösung“, erklärte Markus Wöhrl.

Wie Thomas Goßen ergänzte, wolle man bis zum Jahresende die provisorische Lösung unter Dach und Fach haben. „Dabei unterstützen wir als Stadt den Kreis wo wir können.“ Mit diesem sei man „partnerschaftlich unterwegs“.

Mit in die Überlegungen einbezogen werden muss das Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), das seinen Standort am Tönisvorster Krankenhaus hat. Die Alexianer als Betreiber des Krankenhauses stellen die Ärzte, die Fahrer arbeiten ehrenamtlich.

„Das NEF wird auch in Zukunft weiter benötigt“, betont der Bürgermeister. Dazu gebe es auch klare Vereinbarungen mit den Alexianern. Im Gutachten sei zudem festgehalten, dass die Stationierung des Fahrzeugs am Krankenhaus sinnvoll sei, um bei Einsätzen keine Zeit zu verlieren. Derzeit bereite man die Ausschreibung eines neuen Fahrzeugs vor. „Das ist ein klares Bekenntnis“, sagt Thomas Goßen.