Einführung: Luisa Casula ist die Chefin der Einrichtung St. Antonius.

St. Tönis. Wer meint, der Name der neuen Leiterin der Kindertageseinrichtung St. Antonius in St. Tönis habe einen italienischen Klang, liegt absolut richtig: Der Vater von Luisa Casula stammt von der Insel Sardinien. Die 32-Jährige selbst, die gestern offiziell in ihr Amt an der Corneliusstraße eingeführt wurde, nennt St. Tönis als ihren Geburtsort und wohnt inzwischen in Krefeld.

In den katholischen Einrichtungen ihrer Heimat ist sie keine Unbekannte: Ab 2008 war Luisa Casula als Erzieherin im Marienheim tätig. Ab August 2016 hatte sie die kommissarische Leitung der Antonius-Kita inne.

Ein Jahr später wurde sie zur regulären Chefin ernannt. Kinder und Eltern kennen sie also bestens. Der gestrige Termin diente sozusagen als kleiner, leicht verspäteter Festakt. Im Anschluss an ein kurzes Programm gab es einen Empfang.

An der Corneliusstraße werden derzeit 58 Kinder betreut, darunter auch Jungen und Mädchen unter drei Jahren. „Derzeit bereiten wir uns auf die Nikolausfeier und eine besinnliche Adventszeit vor“, erzählte die Leiterin gestern im Gespräch mit der WZ.

Trägerin der Einrichtung ist die Horizonte, eine gemeinnützige Gesellschaft für katholische Tageseinrichtungen in der Region. Sie hat ihren Sitz in Viersen. bos