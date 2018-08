Ganz besondere Pfundnoten waren im Marienheim zu sehen.

Tönisvorst. An der Spitze des Speeres, den die ruhmreiche Britannia in Händen hält, kann man eine leichte Unsauberkeit erkennen, ebenso an der königlichen Krone und den Verzierungen des Rahmens. Für das bloße Auge jedoch ist die Illusion perfekt. Kein Wunder: Die Nazis hatten die besten jüdischen Fälscher ins Konzentrationslager Sachsenhausen geschafft, um eine kriegswichtige Mission zu erfüllen. Sie sollten die britische Währung ins Wanken bringen.

7,6 Millionen falsche Pfundnoten wurden in Sachsenhausen produziert. Heute hegt der St. Töniser Joachim Tenelsen seine gefälschten Pfundnoten, als wären es echte 200-Euro-Scheine. So viel und mehr können einige der Raritäten tatsächlich wert sein. Der Sammler zeigte diese am Sonntag im Marienheim bei der Münz- und Papiergeldbörse der Krefelder Münzfreunde.

Obwohl fast 7,6 Millionen falsche Scheine hergestellt wurden, sind die meisten längst vernichtet. Erst 1959 gelang es Tauchern, einige Kisten mit Falschgeld aus dem Toplitzsee zu bergen. „Die Scheine lagen so tief, dass kein Sauerstoff mehr im Wasser war“, weiß Tenelsen. „So blieben sie gut erhalten.“

Die Banknoten erzählen eine Geschichte, die so unglaublich ist, dass sie 2007 unter dem Titel „Die Fälscher“ sogar verfilmt wurde. Was in dem Drama zu sehen ist, hat sich weitgehend so zugetragen: Mit falschen englischen Pfundnoten sollte die Währung des Kriegsgegners geschädigt werden. Zudem wollten die Deutschen mit Falschgeld Rohstoffe einkaufen, Agenten und Saboteure bezahlen. Für das „Unternehmen Bernhard“ wurden Zeichner, Grafiker, Drucker, Retuscheure, Papier- und Bankfachleute nach Sachsenhausen geschafft. Von Dezember 1942 bis Februar 1945 stellten sie Falschgeld im Wert von 134 Millionen Pfund her. Red