Kreis Viersen sucht ab sofort Personen mit Interesse für Landschaft und Naturschutz. Ehrenamtler erwartet breit gefächerte Tätigkeit.

Viersen/Willich. Der Kreis Viersen sucht eine Beauftragte oder einen Beauftragten für den Außendienst der unteren Naturschutzbehörde (Naturschutzwacht) im Dienstbezirk 24 (Willich-Anrath/Neersen).

Angesprochen sind Personen mit Interesse für Natur und Landschaft, die sich in ihrer Freizeit eine ehrenamtliche Außendiensttätigkeit für den Kreis Viersen vorstellen können. Die Naturschutzwacht unterstützt die Arbeit der unteren Naturschutzbehörde. Die Mitglieder der Naturschutzwacht beobachten die Veränderungen in Natur und Landschaft, wirken darauf hin, dass Schäden abgewendet werden und informieren die untere Naturschutzbehörde über aktuelle Veränderungen.

Mit guten Ortskenntnissen und Kontakten zur Bevölkerung sieht sich die Naturschutzwacht als der ideale Multiplikator für den Naturschutz. Ihre Gesprächspartner sind Menschen, die vor allem bei Fehlverhalten Tipps und Informationen bekommen.

Die Themen sind breit gefächert: illegale Müllbeseitigung, in der Landschaft entsorgter Grünschnitt, Feuer und Grillen im Wald, übermäßiger Einsatz von Spritzmitteln, Umgang mit Maulwürfen, Wespen und Hornissen, freilaufende Hunde in Schutzgebieten oder das Fahren und Parken in Schutzgebieten.

Bewerber sollten ihren Wohnsitz innerhalb des Dienstbezirks haben. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung von derzeit 40 Euro vergütet.

Die Bewerbung können sich schriftlich bis zum 31. Mai an den Kreis Viersen, Untere Naturschutzbehörde, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen oder per E-Mail an naturschutzwacht@kreis-viersen.de richten. Infos gibt es von Niebling, Tel.: 02162/39 14 06. Red