Eine 34-Jährige aus Düren soll mit einer Komplizin einen Schiefbahner (84) um mehrere tausend Euro betrogen haben.

Schiefbahn. Eine 34-jährige, einschlägig polizeibekannte Frau aus Düren sitzt seit heute Vormittag in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, gemeinsam mit einer noch unbekannten Mittäterin seit Mai fortgesetzt einen 84-jährigen Schiefbahner um mehrere tausend Euro betrogen zu haben.

Die Frauen hatten den Senior in einer Bäckerei in Schiefbahn kennengelernt und sich mit falschen Namen vorgestellt. In dem Gespräch schilderte die noch unbekannte Mittäterin ihre Hilfsbedürftigkeit, worauf der Rentner sich bereit erklärte, ihr einige hundert Euro zu leihen. Seither meldete sich die Frau immer wieder bei dem Schiefbahner und holte bei mehreren Besuchen mehrere tausend Euro bei dem Senior ab.

Erst als der Rentner sich in der vergangenen Woche seiner Tochter anvertraut hatte, meldeten sich Vater und Tochter am Montag bei der Polizei. Denn eine Freundin der „Hilfsbedürftigen“ hatte sich angekündigt, um erneut mehrere tausend Euro in Empfang zu nehmen. In Empfang nahmen dann in der Wohnung des Seniors die Einsatzkräfte der Polizei aber nur die angebliche Geldbotin.

Die Frau bestreitet eine Straftat. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen nach ihrer Mittäterin dauern an. Red