Tönisvorst. Bei einem Verkehrsunfall in St. Tönis wurde am Samstag ein Motorradfahrer verletzt. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteiltem fuhr eine 24-Jährige gegen 18.40 Uhr mit ihrem Auto in St.Tönis auf der Straße Nüss Drenk (L 362) in Richtung Krefeld. Als die Frauauf der Straße wenden wollte, um weiter in Richtung St.Tönis zu fahren, achtete sie nicht auf einen 22-jährigen Motorradfahrer aus St.Tönis, der die L 362 in Richtung Krefeld befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. red