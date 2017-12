Das Generalunternehmen wird in Kürze die notwendigen verkehrsrechtlichen Anträge stellen und in Zusammenarbeit mit Iveta Andres den genauen Maßnahmen- und Zeitplan erstellen. Dann wird antragsgemäß über die notwendigen Umleitungen entschieden und die Baustelle mit den entsprechenden Beschilderungen eingerichtet. Bei den Kanalbauarbeiten in dem Teilstück der Peterstraße wird derzeit überlegt, ob dann der Autoverkehr über die Kreuzstraße auf den Marktplatz geführt wird, von da soll es dann weiter wie bisher über die Bahnstraße gehen.

In der Bauphase wird es zu Beeinträchtigungen kommen, werden die Cafés, die Eisdiele, Bäckerei und die Einzelhandelsgeschäfte, die es auf dem Marktplatz noch gibt, erst einmal Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen. „Aber wir werden alles versuchen, diese zu minimieren und in erträglichen Grenzen zu halten“, kündigte Martina Stall an. Und, dass wahrscheinlich in der Planungswerkstatt „Stadtschmiede“ ein Baustellenbüro eingerichtet wird, in dem es regelmäßige Sprechstunden für die jeweils vom Umbau betroffenen Anwohner geben soll.

Auch wenn Ende April 2018 das über drei Jahre laufende Stadtschmiede-Förderprojekt mit den derzeitigen Mitarbeitern Martin Patzer und Jeannette Weber auslaufe, „werden wir versuchen, den Mietvertrag mit dem Eigentümer zu verlängern, damit auch danach dort von unseren Fachkräften die Informationen erteilt werden können“, so Stall.

Im letzten Schritt kommt es dann 2019 neben den Bepflanzungen zur Ausweisung einer autofreien Zone auf dem Marktplatz. Aber es wird Ausnahmen geben: so für den Bürgerbus, für den Anlieferverkehr und für die wenigen Anwohner und Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen nur über den Marktplatz zu ihren Garagen kommen.

Natürlich ist der Umbau des Marktplatzes beim Allgemeinen Schützenverein (ASV) Willich seit längerem ein Thema. Es geht den Verantwortlichen um den Präsidenten Willi Stennes in erster Linie darum, wo übergangsweise beim Heimatfest des Jahres 2018 der Paradeplatz aufgebaut wird. „Wir suchen derzeit nach einer Lösung, der Platz soll auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe des Zentrums sein“, sagte auf Nachfrage ASV-Geschäftsführer Hans-Joachim Donath. Der Kaiserplatz scheide dafür aufgrund des Heckenbewuchses und der Wasserachse aus; zu eng sei eine Alternative neben der Volksbank an der Hülsdonkstraße. Es gibt da noch eine dritte Variante, über die aber noch mit dem Eigentümer gesprochen werden muss. Näheres hierzu hofft Hans-Joachim Donath in Kürze mitteilen zu können.