Kraniche bieten ein tolles Schauspiel. Außerdem: Neues vom alten Rathaus vom Apfelblütenlauf.

Willich/Tönisvorst. Sie fliegen in Keilformationen und in langen, schrägen Reihen und sie sorgen für Diskussionen, ob es sich nun um Kraninche oder Wildgänse handelt. Der Flüsterer kann hier helfen: In den vergangenen Tagen querten Hunderte von Kraninchen das Willicher Stadtgebiet. Es handelte sich um eine regelrechte Kranich-Welle. Die Vögel befinden sich auf dem Frühjahrszug zu ihren Sommerplätzen. Selbst im Flug, etliche Meter in der Luft und vom Menschenaugen nicht unbedingt an ihren roten Kopfhauben zu identifizieren, sind die Kraniche dabei an ihren langen, über den Körper hinausragenden Beinen zu erkennen. Unverwechselbar ist auch ihr trompetenartiger Ruf.

Schicht für Schicht: Sanierung des Uhrentürmchens

Unter Aufsicht des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland muss Schicht für Schicht abgetragen werden: Die Farbe und auch sämtliche Verschalungen rund um das historische Uhrentürmchen des St. Töniser Rathauses an der Hochstraße. Denn Uhr und Türmchen werden seit Winter 2017 saniert, die WZ berichtete mehrfach. Wie ursprünglich geplant, haben Fachleute den Zustand des Türmchens geprüft, nachdem die Ziffernblätter der Uhr abmontiert und mit dem passenden Gerüst ein freier Zugang gegeben war. Im Rahmen der Untersuchungen des Turmes wurde dann ein lokal begrenzter Schimmelpilz entdeckt, der jetzt zu Verzögerungen führt. Aktuell werden - in Abstimmung mit der Denkmalbehörde - die entsprechenden Schichten am dem denkmalgeschützten Gebäude sukzessive abgetragen, damit alles im Anschluss wieder originalgetreu aufgebaut werden kann. Und so müssen die bereits frisch aufgearbeiteten Ziffernblätter noch darauf warten, wieder an ihren angestammten Platz zu kommen. Die Dauer der Arbeiten ist derzeit noch nicht belastbar abzuschätzen.

Auf den Spuren deutscher Geschichte

Am vergangenen Sonntag besuchte die Junge Union Tönisvorst gemeinsam die ehemalige Hauptstadt. Unter dem Motto „Geschichtlichen Entwicklung der Bundesrepublik“ erlebten die 20 Jugendlichen im Alter von 16 bis 27 Jahren im „Haus der Geschichte“ die Entwicklung seit 1945 bis heute. Anhand von Filmdokumenten, Hörspielen Fotos und Originaldokumenten wird diese bewegte Zeit bildhaft den Besuchern dargestellt. Spontan entschied sich die Gruppe zudem für den Besuch des ehemaligen Bundesrates, der heute nur noch als Zweitsitz dient, aber noch immer genutzt wird. In den Räumlichkeiten, in dem das Grundgesetz am 23. Mai 1948 erlassen wurde, erinnert nur noch eine Ausstellung daran, wie es zur Gründungszeit dort aussah. Die mit den Jahren erneuerte Einrichtung ist heutzutage auch für Besuchergruppen offen und macht die deutsche Geschichte erlebbar. Nach den Führungen ging es dann hungrig zum Essen. „Wir sind von der Resonanz begeistert und planen mit Sicherheit bald unsere nächste Fahrt“, so der lokale JU-Vorsitzende Michael Landskron als Fazit der Tour.