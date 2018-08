Zum Apfelturnier am 25. August erwartet die Abteilung Bogenschießen der Schießfreunde Tell 150 Sportler. Das Teilnehmerfeld wird wieder international besetzt sein.

Tönisvorst. Mehr als 140 Teilnehmer – unter anderem auch aus Holland und Belgien – waren es im vergangenen Jahr. Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung des Apfelturniers, das die Abteilung Bogenschießen der Schießfreunde Tell 1926 St. Tönis (SFT) am Samstag, 25. August, von 9 bis 18 Uhr zum sechsten Mal auf ihre Vereinsanlage an der Gelderner Straße 81 in St. Tönis veranstaltet.

Auch in diesem Jahr ist das Turnier fast ausgebucht. 150 der 160 Plätze sind bereits vergeben.

Einzel- und Teamwertung und die Entscheidung, wer Apfelkönig wird

Jeder Teilnehmer schießt bei diesem Wettbewerb in zwei Durchgängen jeweils 36 Pfeile aus einer Entfernung von 30 Metern, um in die Wertung zu kommen. Neben einer Einzelwertung gibt es auch eine Mannschaftswertung und natürlich den Apfelkönig.

In diesem Zusammenhang wird auch der „Apfel-Supercup“ ausgeschossen, bei dem das Glück eine große Rolle spielt. „Die Teilnehmer schießen auf einen Apfel, der vor der Zielscheibe hin- und herschwingt“, erläutert Peter Mikulaschek, Sportleiter der Bogenabteilung. Beim Apfelturnier sind Hobbyschützen genauso dabei wie Spitzensportler. Genau das gefällt Mikulaschek: „Sehr wichtig sind dabei das gegenseitige Kennenlernen und ein schönes Miteinander.“

Geschossen wird mit Recurve- und Compoundbögen sowie Bögen ohne Visier. Der Recurvebogen ist ein Wettkampfgerät, das am häufigsten bei Meisterschaften eingesetzt wird. Er hat keine Zieleinrichtung. Dieser Bogen besteht aus drei Teilen: einem Mittelteil aus Holz oder Leichtmetall sowie zwei Wurfarmen aus Holz, Glasfaser oder Carbon.

Der Compoundbogen ist eine Weiterentwicklung der Recurve-Variante. Er verfügt über ein Rollen- und Seilzugsystem, dass für den Schützen die Haltekräfte verringert. Recurve- und Compoundbögen werden im Verein am häufigsten verwendet. Die Bogenabteilung ist eine bunt gemischte Gruppe aus allen Altersklassen und Berufsgruppen.

Trainer Mikulaschek war 1980 für die Olympische Spiele nominiert

Die sportlichen Erfolge der SFT-Bogenschützen können sich sehen lassen. Sowohl in der Halle als auch im Freien holten sie Landesmeisterschaften und Deutsche Meistertitel. Einige Sportler waren auch bei Europa- und Weltmeisterschaften dabei und wurden für die Olympischen Spiele nominiert.

Die sportlichen Bogenschützen werden von Mikulaschek auch gefördert, der über viel Erfahrung aus seiner aktiven Zeit verfügt. 1980 hatte er sich sogar für die Olympischen Spiele in Moskau qualifiziert, an denen Deutschland ja wegen des Einmarschs sowjetischer Truppen in Afghanistan nicht teilnahm.