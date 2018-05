Kalle Pohl spielt bei den Festspielen die Hauptrolle in „Charleys Tante“. Die WZ sprach mit ihm über Freilichttheater, Humor und Tragik.

Neersen. „Sind Sie nicht Charleys Tante?“ Der ältere Herr hat Kalle Pohl, der gerade im Schlosshof von der WZ interviewt wird, sofort erkannt: Spätestens seit „7 Tage, 7 Köpfe“ ist der sympathische Spaßvogel deutschlandweit bekannt. Bei den Schlossfestspielen spielt er in diesem Sommer die Hauptrolle im Stück „Charleys Tante“.

Herr Pohl, die Probearbeiten für „Charleys Tante“ laufen seit zwei Wochen. Haben Sie Neersen schon ein bisschen kennengelernt?

Kalle Pohl: Bisher nur den Metzger gegenüber der Probebühne. Ich wohne weiter in Köln und pendele zur Arbeit hierher. Was man verstehen muss, denn ich war in meinem Berufsleben schon in so vielen Hotels. Daheim sind meine beiden Hunde, mit denen ich gerne spazieren gehe. Die Zeit im Auto nutze ich zum Lernen des Textes. Den habe ich aufs Handy aufgenommen.

Sie sind Komödiant, Schauspieler, Kabarettist und Musiker – aber auch Polizist, Kaufmann und ein bisschen sogar Koch. Welche dieser Fähigkeiten sind für Ihre Rolle als „Charleys Tante“ besonders gefragt?

Pohl (grinst): Besonders gefragt ist das Trinken. In meiner Rolle muss ich ganz schön was wegschütten. Natürlich nicht in echt, auch wenn ich privat ganz gerne mal ein Gläschen Wein trinke.

In Neersen spielen Sie auf der Freilichtbühne. Ist das Neuland für Sie?

Pohl: Freilichttheater habe ich noch nicht gemacht. Darauf bin ich sehr gespannt. Im Vorjahr habe ich mir hier den „Zerbrochenen Krug“ angeschaut und bin dann ganz beseelt nach Hause gefahren. Aber es ist auch eine Herausforderung, denn man muss schon stimmlich Stütze geben, wie die Schauspieler sagen, um bis in die hinteren Reihen verstanden zu werden. Und ein ausgebildeter Schauspieler bin ich ja nicht. In meinen Soloprogrammen benutze ich ein Headset.

Sie haben viele Jahre sehr erfolgreich Fernsehen gemacht. Ist es schöner, jetzt verstärkt live vor Publikum aufzutreten?

Pohl: So habe ich meine Karriere in den 80er Jahren ja begonnen. Und bei „7 Tage, 7 Köpfe“ saßen wir ja auch wie im Zirkus mit dem Publikum um uns herum. Ich habe da auch mit den Zuschauern gespielt, nicht mit irgendeiner Kamera. Und kleine Päuschen im Text habe ich eingelegt – auch wenn das nicht bei allen Kollegen gut ankam.