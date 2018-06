In Schiefbahn wird am 24. Juni wieder einiges geboten. Die Palette reicht von Live-Musik, über Ballon-Kunst bis zum Kraftsport.

Schiefbahn. Am Sonntag, 24. Juni, ist es wieder soweit: Die Schiefbahner Werbegemeinschaft „Komma gucken“ veranstaltet „Mein Fest“. In diesem großen Umfang ist es die zehnte Auflage. Ab 11 Uhr darf geguckt, geklönt, gespielt und sich informiert werden. Von 13 bis 18 Uhr sind auch in die Geschäfte geöffnet.

„Es ist schon stark, dass sich immer mehr auch aus den anderen Stadtteilen daran beteiligen“, sagt der Vorsitzende der Händlergemeinschaft, Rainer Höppner. Im Pressegespräch werden Details des Festes genannt. Nebenbei bemerkt der Chef des Dachverbandes, dass die Mitgliederzahl jetzt die Rekordzahl von 116 erreicht hat. So sind einige Zahnärzte dazu gekommen und ferner Andrea Gessat, die am 13. Juli ihren neuen Tattoo-Laden „Wild & Hart“ an der Hubertusstraße 11 (vormals Schreibwaren Krämer) eröffnen möchte und beim Fest ebenfalls was zeigen wird.

Mehr als 20 Vereine beteiligen sich

„Ohne die vielen Sponsoren oder ohne den Bauhof ging so ein Event überhaupt nicht“, betont Höppner, der sich bei allen Unterstützern und Mitwirkenden bedankt. Darunter sind neben den Schiefbahner Grundschulen über 20 Vereine, von den Heimatfreunden bis zur Altenhilfe, von den SC-Fußballern bis zum TV Schiefbahn, die mit vielen anderen Gemeinschaften eine Kinder-Rallye mit 45 Stationen durchführen. Es geht dabei unter anderem um ein Quiz über die gute Ernährung, um ein Fußball-Rodeo oder um das Basteln von Armbändern.

Mit einem Luftballon-Künstler ist außerdem die Westdeutsche Zeitung vertreten. Zum Pressegespräch sind ferner Verantwortliche von Lions Club und Rotary Club, so Frank Leuchtges und Pia Garst-Schmitz, gekommen. Auch sie werden durch Info-Stände auf ihre regionalen und weltweiten Projekte aufmerksam machen. Sie wollen in Zukunft stärker zusammenarbeiten. „Wir sind gerade dabei, die Anschaffung eines zweiten Frischedienstfahrzeuges für die Alt-Willicher Tafel mit zu unterstützen“, erzählt der amtierende Präsident des Willicher Lions-Clubs, Frank Leuchtges.

Wie gewohnt, wird auf dem Hubertus-Platz die Show- und Erlebnis-Bühne stehen. Darauf wird getanzt und es werden Musical-Szenen aufgeführt. Unter dem vielsagenden Namen „Körperschmiede“ zeigt ein Fitness-Studio einen speziellen Kraftsport.

Geredet wird auf der Bühne auch. Es geht bei einer Podiumsdiskussion (Beginn: 14 Uhr) um das Thema „Soziales Engagement im Ehrenamt“. Einer der Teilnehmer wird Bürgermeister Josef Heyes sein, der dazu sicherlich als langjähriger ehrenamtlicher Vorsitzender des Lepra-Hilfswerkes einiges zu sagen haben dürfte.