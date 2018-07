Lukas Maßen (Juso) zur Statistik im Kreis.

Willich. Lukas Maaßen, Vorsitzender der Juso AG Kreis Viersen, hat eine Anfrage an die Kreispolizeibehörde zur Personalentwicklung gestellt; mit einem, wie er es formuliert, „ernüchternden Ergebnis“. Von 445,26 zugewiesenen Stellen für Polizeivollzugsbeamte 2010 sei die Zahl 2016 um etwa fünf Prozent auf 422,80 gesunken.

Ab 1. September werde der Kreis Viersen, so Maßen, „gemäß vorläufiger Zuweisung durch das NRW-Innenministerium über 424,57 zugewiesene Stellen verfügen“. Eine Prognose über 2018 hinaus habe laut Maßen die Kreispolizeibehörde nicht machen können.

Maßen: „Die Planstellen für Polizisten steigen in unserem Kreis nur minimal. Mit einer Wiedereröffnung der Polizeiwachen Nettetal und Willich zur Nachtzeit ist nicht zu rechnen. Hierdurch werden unsere Kommunen auch in den nächsten Jahren genötigt, in private Sicherheitsdienste und Ordnungsämter zu investieren.“

Die Kriminalität im Kreis stagnierte in den letzten Jahren, so der Juso-Vertreter. Trotzdem überzeugt Maßen „nach gründlichem Blick in die Kriminalstatistik“ die Aussage von Landrat Andreas Coenen, der Kreis sei sicher, nicht. „Der Anstieg der Gewaltkriminalität von fast 19 Prozent ist eine bedenkliche Entwicklung.“ Red