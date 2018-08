Goldhochzeitspaar traf zum ersten Mal 1961 im „Haus Donk“ aufeinander.

St. Tönis. „Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich weiß, dass ich sie heiraten werde“ – diesen Satz sagte Hans Lücker zu seinem Freund, als er seine spätere Frau Rita zum ersten Mal sah. Diese Liebe auf den ersten Blick hat ein Leben lang gehalten. Das St. Töniser Ehepaar feiert heute, am 23. August, seine Goldhochzeit. Dabei war das erste Treffen 1961 ein Zufall: Die damals 16-jährige Rita begleitete ihre Eltern zu einer Zusammenkunft von Jägern in der Lokalität „Haus Donk“ in Anrath. Hans Lücker war dort, weil sein Freund mit der Wirtstochter verabredet war und er ihn begleitete.

„Mir ist Hans damals auch ins Auge gefallen, aber ich war viel zu schüchtern, um ihn anzusprechen“, erinnert sich Rita Lücker lächelnd. Das geschah dann einige Zeit später bei einem Kirmesbesuch. Drei Jahre später verlobten sich die beiden, um vier Jahre danach, am 23. August 1968 in Vorst im Standesamt zu heiraten. Die kirchliche Hochzeit schloss sich am 21. November in der Willicher Kirche St. Maria Rosenkranz an. Noch am gleichen Tag zog das Paar in ihr Haus in St. Tönis, wo sie heute noch leben. Mit den Kindern Lothar, Lars und Barbara war das Familienglück komplett. Mittlerweile gibt es schon zwei erwachsene Enkelkinder.

Zu den Hobbys des Ehepaares zählen das Radfahren und die Jagd. Den Jagdschein haben sie beide gemacht. Schließlich hat die Jagd sie ja auch mehr oder weniger zusammengebracht. Hans Lücker, früherer Ratsherr, ist zudem in der CDU bzw. als Beisitzer in der Senioren-Union aktiv tre