Perspektivwechsel sind immer gut im Leben. Effekte durch mehr oder weniger Licht schaffen neue Ansichten. Um die geht es im Geflüster.

Willich/Tönisvorst. Der Mann ist auf vielen Bühnen zu Hause. Überdacht und open air. Welchen Blick Gideon Rapp dann auf die leeren Stuhlreihen hat, das hat der Schauspieler, der in Neersen etwa als Phileas Fogg „In 80 Tagen um die Welt“ und als Pfeiffer in „Die Feuerzahngenbowle“ zum Publikumsliebling avancierte, in einer Bilderfolge auf Facebook gepostet. Da schaut man in elf leere, abgedunkelte Theater-Räume in Essen, Erkelenz, Bad Arolsen, Hannover, Wilnsdorf, Worms und auch auf die Freilichtbühne am Neersener Schloss. Die Fotos von den bestuhlten, aber nicht besetzten Aufführungsorten entfalten eine wunderbare Wirkung. Als sei die Anspannung vor der Aufführung greifbar - wenn die Scheinwerfer angehen. . .

Lichternacht: St. Tönis wird in warme Farben getaucht

Scheinwerfer sind eine ideale Überleitung zur nächsten Lichternacht in St. Tönis. Wer hat mitgezählt? Ja, genau, im achten Jahr in Folge veranstaltet der Werbering St. Tönis diesmal am 3. November diese beleuchtete Nacht. Abends wird die die gesamte herbstliche Fußgängerzone in warmes Licht getaucht. Der Service Club Round Table 188 Tönisvorst/Kreis Viersen wird die einkaufenden und stöbernden Besucher mit Getränken versorgen. Der Stand befindet sich wieder auf dem Rathausplatz. Die Tabler verkaufen Bier und alkoholfreie Getränke für den guten Zweck. Je nach Temperaturen gibt es auch Glühwein. Warmes Licht kommt auch vom Lagerfeuer für Stockbrot. Das hatte in den letzten Jahren Kinder (und manche Eltern) so begeistert, dass es auch in diesem Jahr nicht fehlen wird.

Jungschützen kickten um den August-Peters-Gedächtnispokal

Nicht fehlen darf im Kalender der Jungschützen der St.-Sebastianus Bruderschaft Schiefbahn das Traditionsturnier um den August-Peters-Gedächtnispokal. Zur Freude des Jungschützenvorstands hatte sich eine ausreichende Anzahl an Mannschaften zum Fußballturnier gemeldet. In spannenden und fairen Begegnungen, in denen auch eine Vorstandsmannschaft um Brudermeister Michael Klein und Geschäftsführer Sascha Kaulen mitmischte, ermittelten die Jungschützen den Gewinner. Den Pokal holte zum ersten Mal die Mannschaft des Jägerzuges „Allzeit bereit“. Auf Platz zwei folgte das Team des Jägerzuges „Uff jet et“ vor „Ejal wat kütt“.