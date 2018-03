Ausschuss billigt SPD-Antrag – und geht sogar weiter.

Tönisvorst. Gute Erfahrungen hatte die Verwaltung mit der Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in LED-Technik, so zuletzt im Schulzentrum und in der Turnhalle Corneliusfeld, gemacht. Entsprechend hatte jetzt die SPD im Bau- und Umweltausschuss den Antrag gestellt, auch die Rosentalhalle mit dieser LED-Technik auszustatten.

Christoph Giltges (SPD) hatte den Antrag begründet. Die Verwaltung war nicht abgeneigt, führte aus, dass nach einer ersten Schätzung dies rund 90 000 Euro kosten würde. Dazu Jörg Friedenberg von der Verwaltung: „Eine Amortisierung könnte in drei bis vier Jahren möglich sein.“ Von daher wurde die Umrüstung der Rosentalhalle im nächsten Jahr befürwortet, zumal dann aus entsprechenden Fördertöpfen für diese Maßnahmen noch rund 36 000 Euro zur Verfügung stünden. Der Bauausschuss ging allerdings auf Initiative von Günter Körschgen (CDU) noch einen Schritt weiter: Er sprach sich ebenfalls einstimmig dafür aus und empfahl der Verwaltung, schrittweise alle städtischen Gebäude mit dieser Technik auszustatten. Die Verwaltung soll hierzu einen Prioritätenliste erstellen, außerdem die Fördermittel prüfen. schö