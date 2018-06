Ehrenamtler sollen Ferienfahrten begleiten.

Kreis Viersen/Vorst. Die Lebenshilfe Kreis Viersen mit Sitz in Vorst sucht für Urlaubsfahrten, Kurztrips und Tagesfahrten ehrenamtliche Betreuer für Menschen mit geistiger Behinderung. Neben Spaß an der Arbeit mit Menschen, Aufgeschlossenheit und Volljährigkeit müssen sie keine weiteren Voraussetzungen mitbringen. „Sie sollen als unterstützende Kräfte arbeiten und brauchen keine fachlichen Qualifikationen“, sagt Christian Rother, bei der Lebenshilfe zuständig für die Koordination der Ehrenamtler. Die Betreuer sollen die hauptamtlichen Fachkräfte unterstützen, indem sie beispielsweise Spiele vorbereiten oder die Rollstühle der behinderten Menschen schieben. Für die Reisebegleitung übernimmt die Lebenshilfe alle anfallenden Kosten, wie Unterkunft und Verpflegung. Zudem gib es eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro pro Tag.

Damit sie wichtige Grundkenntnisse erwerben können, gibt es für die Helfer am 29. und 30. Juni eine Schulung im Lebenshilfe-Haus an der Kniebelerstraße 23 in Vorst. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Ansprechpartner sind die Offenen Hilfen, Telefon 02156/494015, E-Mail: offenehilfen@lebenshilfe-viersen.de.

Die Sommerreisen finden im August statt und führen unter anderem an die Ostsee, ins Emsland und in die Eifel. Im Herbst geht es unter anderem auf die Insel Kreta. Es gibt Reisen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

www.lebenshilfe-viersen.de pil