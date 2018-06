Sieben junge Musiker haben sich beim Wettbewerb „Jugend musiziert 2018“ durchgesetzt – gegen 20 000 Konkurrenten.

Kreis Viersen. Am Eingang zur Kreismusikschule wird den Preisträgern von „Jugend musiziert 2018“ gratuliert. Das sind nicht wenige – allein von der Musikschule sind es sieben Gewinner auf Bundesebene, die sich in Lübeck gegen insgesamt 2000 Jugendliche durchgesetzt haben.

Bei den Regionalentscheiden machen rund 20 000 Kinder und Jugendliche mit. Bei guten Leistungen werden sie zunächst zum Landeswettbewerb eingeladen, können sich dort der bundesweiten Konkurrenz stellen. „Wir haben immer mal wieder gute Ergebnisse erzielt“, erzählt Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen. „Oft waren es die Holz- oder Blechbläser, die Gitarristen oder eben die Schlagzeuger“, ergänzt er. Auch in diesem Jahr kommen zwei der besten Nachwuchs-Percussion-Ensembles, die im Bundesfinale des Musikwettbewerbs einen Sieg errungen haben, aus Viersen.

Luise Oltmanns (13) und Florian Köhn (17) haben mit der Höchstwertung von 25 Punkten den Sieg in der Altersgruppe 4 errungen. In dieser können Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren teilnehmen. Oltmanns und Köhn wurden von ihrem Schlagzeuglehrer zusammengebracht. „Wir haben viel gemeinsam mit Schlägeln an der Marimba gespielt“, erinnert sich die Viersenerin. „Das klappte gut, und dann haben wir angefangen, weitere Sachen auszuprobieren.“ Der Erfolg gibt ihrem Lehrer recht: „Man kriegt ein Gespür dafür, bei welchen Kindern oder Jugendlichen es passen könnte“, sagt Dozent Veith Kloeters über die Zusammenstellung. „Es muss nicht nur technisch und musikalisch, sondern auch menschlich passen.“ Wenn man ein Jahr einmal die Woche zusammen übe, sei dieser Dreiklang eine Grundvoraussetzung, um einen Wettbewerb auch zu gewinnen.

Auch lange Bahnfahrten wurden zum Üben in Kauf genommen

Für „Jugend musiziert“ haben Oltmanns und Köhn neben dem wöchentlichen Unterricht auch privat geübt. Und das, obwohl Florian in Bochum wohnt. „Mit der Bahn brauche ich so anderthalb bis zwei Stunden, aber es lohnt sich“, sagt er. Oltmanns hat vor zwei Jahren in der Kategorie „Schlagzeug Solowertung“ teilgenommen, ist bis zum Landeswettbewerb gekommen. „Aber die Aufregung war immer noch groß“, sagt sie. „Als wir es dann geschafft hatten, haben wir uns total gefreut.“ Das Percussion-Ensemble überzeugte mit einem Mix aus Tango, Marimba, Body Percussion sowie einem Set-up.

Auch Louis Steinbronn (17) aus Viersen und Leon Günther (16) aus Brüggen konnten in der Altersgruppe darüber überzeugen. Sie siegten mit der Höchstwertung von 24 Punkten. „Wir spielen seit einigen Jahren zusammen, haben uns von einem Ensemble zu einem Duo herauskristallisiert“, erzählt Louis Steinbronn. „Wir kennen unsere Stärken und Schwächen, können gut miteinander arbeiten. „Das ist wirklich immer konstruktiv“, bestätigt Leon Günther.