Die Aktion des Kreissportbundes findet wieder in Vorst statt. Sie soll Lust auf Bewegung machen.

Vorst. „Laufanfängern bleibt noch genügend Zeit zum Trainieren“, bemerkt Klaudia Schleuter, Geschäftsführerin des Kreisportbundes (KSB) Viersen, mit Blick auf das große grüne Plakat. Dort ist der 9. September in Großdruck zu lesen. Das ist das Datum, an dem der diesjährige Kreis-Lauf des KSB stattfindet. Dem regelmäßigen Turnus entsprechend geht es im nunmehr zwölften Jahr der Veranstaltung wie im Vorjahr wieder in Vorst los.

Start und Ziel sind Action Medeor. „Es ist immer so, dass wir zwei Jahre hintereinander den gleichen Ort wählen“, erklärt Angelika Feller, Vorsitzende des KSB. Für die Teilnehmer heißt das, sie können sich wieder einmal auf die Strecke freuen, die auch für den Apfelblütenlauf genutzt wird. Es handelt sich um eine fünf Kilometer lange Tour, die über befestigte Wege und Naturboden durch die Tönisvorster Apfelplantagen führt. Je nach Wunsch kann die Strecke dabei einmal oder zweimal zurückgelegt werden. „Nach der Blüte erfolgt jetzt quasi die Ernte“, sagt Schleuter mit einem Augenzwinkern.

Mit dem Kreis-Lauf soll Lust auf Sport gemacht werden. Man wolle die Bürger im Kreis Viersen in Bewegung bringen und für den Breitensport werben, betont Feller. Es gehe nicht um Zeiten oder Pokale. Im Mittelpunkt stünden vielmehr der Spaß an der Bewegung, die Gesundheitsförderung und die gemütliche Atmosphäre der gesamten Veranstaltung. Daher gibt es auch keine Zeiterfassung. An den Start gehen kann man nicht nur als Läufer, sondern auch als Walker, Nordic-Walker und sogar als Wanderer.

Jede startende Gruppe erhält einen Laufbetreuer, wobei direkt nach der Begrüßung um 10 Uhr die erste Gruppe startet. Es handelt sich um die Läufer, die fünf Minuten Zeit pro Kilometer benötigen. Den schnelleren Teilnehmern folgen gestaffelt die nächsten Laufgruppen bis hin zu sieben Minuten pro Kilometer. Danach starten die Walker und Wanderer ebenfalls in betreuten Gruppen. „Natürlich kann ein jeder auch einzeln ohne Laufbetreuung an den Start gehen. Aber ich denke, es ist gerade das Schöne, in der Gruppe unterwegs zu sein“, sagt Schleuter. Für die Verpflegung der Läufer ist ebenfalls gesorgt.

Am Streckenrand stellen sich Sportvereine vor

Jeder Teilnehmer nimmt automatisch an einem Gewinnspiel mit drei Haupt- und weiteren Sachpreisen teil. Zu den Hauptpreisen gehört unter anderem ein Geldgutschein für Sportausstattung. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ist gegen 13 Uhr, wobei die Ziehung der Gewinner etwa um 11.30 Uhr erfolgen wird.