Willich/Waldniel. Zum dritten Mal gibt Willichs Pop-Rock-Musical-Chor Frauenpower für das Schwalmtaler Bethanien Kinderdorf ein Benefizkonzert. Es beginnt am Samstag, 30. Juni, 19 Uhr, in der Achim-Besgen-Halle in Waldniel.

Zum Programm zählen Hits von ABBA, eine achtstimmige Version von „Lean on me“, ein Medley aus „Phantom der Oper“, der Song „Happy“ und das afrikanische „Baba Yetu“. Chorleiterin Andrea Kautny hat mit 180 Sängerinnen, die zwischen zwölf und 70 Jahre alt sind, auch Choreographien einstudiert.

Der Chor besteht seit zehn Jahren. Über Konzerte und Auftritte hinaus erlebten sie Sängerinnen besondere Events wie Fernsehdrehs mit Vox und WDR, ein Exklusivständchen für die fünf ranghöchsten deutschen Politiker am Tag der Deutschen Einheit in Bonn, NRW-Tage in Bielefeld und Düsseldorf, ein Konzert im Plenarsaal des Landtages und einen Flashmob in Neuss.

Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, ermäßigt für Kinder bis einschließlich 14 Jahre 6 Euro (Abendkasse 14/7 Euro). Zu ordern u.a. per Email: karten@frauenpower-willich.de, telefonisch unter 02154/4719893. Der Erlös kommt dem Kinderdorf zugute.

www.frauenpower-willich.de