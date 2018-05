Die bekannte Fußballschule des Bundesligisten Schalke 04 machte drei Tage lang Station auf dem Vorster Sportplatz.

Vorst. Zum ersten Mal fand auf dem Vorster Sportplatz ein Fußballcamp sowie eine Torwartschule der Knappenfußballschule des FC Schalke 04 statt. Als Hauptansprechpartner für die Schalker beim SV Vorst freut sich Andreas Lücke: „Wir sind sehr stolz, dass der SV Vorst und der FC Schalke 04 im Jahr 2018 eine Partnerschaft eingegangen sind, um den Jugendfußball zu fördern.“ Michael Schütte weist darüber hinaus darauf hin, dass unter den 54 Teilnehmern auch sieben Jungen aus dem Jugendheim Viersen dabei waren. Deren Teilnahme ermöglichte die Kostenübernahme durch die R+V-Versicherung.

54 Kinder und Jugendliche nahmen an dem dreitägigen Camp teil

Die Kinder des Fußballcamps bekamen an den drei Tagen die Grundtechniken wie Dribbeln, Passen und Schießen vermittelt. Parallel legten die Initiatoren ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der allgemeinen koordinativen Fähigkeiten zur Unterstützung und Verbesserung der Bewegungsausführung der Grundtechniken. Hier hält sich die Fußballschule an die Methoden und Philosophie der Knappenschmiede von Schalke 04. Natürlich muss man kein Mitglied des Vereins sein. Jedes Kind im Alter von sechs bis 16 Jahren darf an den Camps teilnehmen. Die Torwartkurse beginnen ab einem Alter von sieben Jahren.

Zum Abschluss des Camps am Donnerstag wurden die Teams wild gemischt, und es konnte eine kleine WM stattfinden. Dabei banden die ältesten Kinder auch die Kleinsten mit ein. Zum Schluss durften die Kinder ihren Eltern und Angehörigen zeigen, was sie so alles gelernt hatten. Alle Kinder gingen müde und glücklich nach Hause, außerdem reich beschenkt mit Fußballausstattung, Schal, Wimpel, Autogrammkarten und Sonderpreisen.

Aber nicht nur die Kinder des SV Vorst wurden trainiert. Auch die anwesenden Trainer erhielten eine Fortbildung. Für sie heißt es nun, das Erlernte in den Trainingsalltag einzubauen. Darüber hinaus werden die Übungsleiter in naher Zukunft auch an Workshops auf Schalke teilnehmen. Red