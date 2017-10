Unterstützerin Anke Engelke bringt action medeor Millionen an Spenden ein. Ebenso willkommen sind die kleinen, einmaligen Zuwendungen. Auch sie spiegeln die hohe Wertschätzung für das Hilfswerk wider.

Vorst. Levent Arica betreibt am Emilie-Horton-Platz in Kempen ein Schreibwarengeschäft. Seit er dort tätig ist, seit etwa zwei Jahren, sammelt der Einzelhändler Ein-, Zwei- und Fünf-Cent-Stücke in einer Dose und liefert regelmäßig einen vollen Münz-Beutel in Vorst ab. Über die Spende freut sich action medeor.

„Man denkt das erst nicht, aber da kommen jedes Mal einige Euro zusammen“, sagt Mitarbeiter Norbert Vloet, Leiter der Bildungsarbeit beim Hilfswerk an der St. Töniser Straße 21.

Warum Arica gerade für medeor sammelt und spendet? Das habe keinen besonderen Grund, sagt er. Nur den: „Ich helfe gern.“

Das trifft laut Vloet und Bernd Pastors, medeor-Vorstandssprecher, auf Überbinger vieler Klein- und Kleinstspenden zu, die sich mit guten Ideen, einmalig oder regelmäßig, für die Anliegen der Notapotheke der Welt einsetzen.

Straßenkonzert oder Sparschwein schlachten

Facebook-Einträge der vergangenen Jahre bestätigen das laufend. Kommunionkinder wie Charlotte und Aron verzichteten auf Geschenke. Schüler wie Philipp, Frederic und Vincent gaben vor drei Jahren mit Kornett, Saxophon und Geige in der Vorweihnachtszeit in der St. Töniser Fußgängerzone ein Straßenkonzert. Die Vorsterin Inge Bräuning rechnete erst im August jeden ihrer 867 zurückgelegten Kilometer auf dem Jakobsweg in einen Euro für Ostafrika-Projekte von medeor um. Andere öffnen ihr Sparschwein für das Hilfswerk.

Beispielsweise Guido und Ruth Beckers. Das Ehepaar aus St. Tönis lädt regelmäßig Familie, Freunde und Bekannte zu Wohnzimmerkonzerten mit ausgewählten Musikern ein. 50 Prozent der Spenden gehen an eine Initiative des Kölner Musikers Wolfgang Niedecken, der mit dem Projekt „Rebound“ Kindersoldaten in Ruanda eine neue Chance geben will. Die andere Hälfte fließt an action medeor. 13 Konzerte in drei Jahren – „über 600 Euro sind so bereits zusammengekommen“, sagt Beckers. Er und seine Frau hätten sich sofort für das Vorster Hilfswerk entschieden: „Ein Teil des Geldes sollte vor Ort bleiben.“

Helfen, wo und wie man kann. Das trifft auch auf Klaus Lenzen aus St. Tönis zu. Er engagiert sich ehrenamtlich für das Vorster Medikamentenhilfswerk, das als Notfallapotheke der Welt bundesweit bekannt ist. Lenzen hilft bei Veranstaltungen an der Kaffee- und Kuchenausgabe, wenn Postsendungen fertig zu machen sind oder wenn der Apfelblütenlauf Kräfte bündelt.

Lenzen ist ein leidenschaftlicher Sammler: Briefmarken, Straßenschilder, alte und ausländische Münzen. . . Das Wissen um monetäre Raritäten stellt er medeor zur Verfügung. Zuletzt erzielte er mit einer Auktion für ein Münzsäckchen 500 Euro. Eine seltene Goldmünze darin brachte den unerwarteten dreistelligen Ertrag für medeor.