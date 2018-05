Mit Paraden und Bällen wird ab Samstag in Neersen das erste Schützenfest 2018 gefeiert.

Neersen. Die Schützenfestsaison in Willich wird am Samstag in Klein Jerusalem eröffnet. Um 16.30 Uhr treten die Schützen im Vereinslokal „Laumen“ an, ab 19.30 Uhr trifft man sich zum Schützenball – mit Cocktailbar – im Festzelt. Der „Party Express Cologne“ sorgt für die Musik.

Der Schützenfest-Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst an der Kapelle Klein Jerusalem. Um 11 Uhr folgt der Frühschoppen im Festzelt, um 16 Uhr stellen sich die Schützen zum Festumzug auf. Die große Parade auf der Hauptstraße mit Musikshow findet ab 17.15 Uhr statt, ab 19.30 Uhr steht der Schützenball an.

Am Montag sind die Parade auf der Hauptstraße mit Großem Zapfenstreich um 17.30 Uhr und die „Kölsche Nacht“ mit „Party Express Cologne“ hervorzuheben, die Mega-Party am 9. Mai ist bereits ausverkauft. Am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), versprechen „VIVIDD“ und DJ Fabian bei freiem Eintritt Stimmung, Spaß und Unterhaltung.

Klein Jerusalem wird von König Arno Lietz und seiner Frau Renate regiert. 2002 konnte Arno I. – Gründungsmitglied des Jägerzuges „Weiße Rose“ – Erfahrungen als Minister sammeln. Der Inhaber einer Bauunternehmung kümmert sich seit Jahren um den Tribünenbau, das Herrichten des Schützenplatzes im Frühjahr und den Aufbau des Schießstandes zum Vogelschuss. Seit über 30 Jahren gehört er der Freiwilligen Feuerwehr an. So wohl er sich in Neersen auch fühlt: Der jährliche Skiurlaub mit seiner Familie gehört dazu.

Ehefrau Renate – sie ist gelernte Bankkauffrau – hat er auf dem Schützenfest kennengelernt. Das Königspaar hat zwei Söhne, Jan und Robert. Unterstützt werden Arno und Renate Lietz vom 1. Ministerpaar Georg und Simone Junkers, vom 2. Ministerpaar Markus und Iris Pierkes sowie vom Königsoffizierspaar Volker und Birgit Gebauer. Sie alle verfügen über große Erfahrungen – so war Georg Junkers 2002 Schützenkönig und Markus Pierkes war 2009 1. Minister. Königsoffizier Volker Gebauer gehört dem Verein seit 33 Jahren an. Der Zugspieß der „Weißen Rose“ wird sich um das Wohlergehen der Majestät kümmern.

In Klein Jerusalem gibt es auch ein komplettes Jungschützen-Königshaus. Tim Kivelip von den Klein Jerusalemer Jonges ist der Jungschützenkönig. Als 1. Minister unterstützt ihn Felix Junkers, als 2. Minister Leon Draschan.