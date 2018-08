Ein besonderes Angebot gab’s für die integrativen Gruppen im TV Schiefbahn.

Schiefbahn/Krefeld. Die integrativen Gruppen im TV Schiefbahn bieten schon seit vielen Jahren ihren Kindern in den Ferien ein besonders Programm an. Diesmal gab es in Kooperation mit dem Krefelder-Zoo ein Zoocamp mit Übernachtung in der dortigen Scheune. Die Nachfrage war so groß, dass sogar zwei Termine mit je 30 Kindern vereinbart werden konnten – einer am Anfang und einer am Ende der Sommerferien.

„Der Krefelder Zoo hat uns ganz tolle Führer zur Verfügung gestellt. Diese haben mit viel Fachwissen und Gefühl die Übernachtung für unsere besonderen Kinder zu einem unvergessenen Erlebnis gemacht“, berichtet Betreuer Stephan Adomeitis. Am Affenfelsen ging es ebenso vorbei wie an den Nashörnern. Im Amazonashaus wurden Fledermäuse und Faultiere bestaunt und bei einer Nachtrallye waren Tiere zu sehen, die Zoobesucher am Tag eher selten zu Gesicht bekommen. Bei allen Angeboten war weitgehend für Barrierefreiheit gesorgt, so dass auch die Rollstuhl-Kinder problemlos teilnehmen konnten

Die Zooführer hätten den Kinder auf diesem Weg „mit viel Spaß und Freude die Natur ein großes Stück näher gebracht“, berichtet Stephan Adomeitis. Gemeinsam mit seiner Frau Petra betreut er seit 17 Jahren die integrativen Gruppen. Eine Wiederholung des Zoobesuchs soll es auf jeden Fall geben. Doch auch andere außergewöhnliche Angebote werden vorbereitet: Im Oktober kommt die Big Band des Landes-Polizeiorchesters zu einem dreitägigen Workshop mit den Kindern. An dessen Ende wird ein gemeinsames Konzert stehen. Und im November steht ein Besuch bei „Disney on ice“ in Köln auf dem Programm. WD