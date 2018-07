Ein Sponsorenlauf der Villa Gänseblümchen eröffnet das Geflüster der Woche für Willich und Tönisvorst.

Willich/Tönisvorst. Vollen Einsatz haben die Mädchen und Jungen der Villa Gänseblümchen in St. Tönis gezeigt. Am heißen Freitagnachmittag starteten die Zwei- bis Sechsjährigen zum Kita-Sponsorenlauf. Dafür waren Strecken im Außenbereich des Familienzentrums abgesperrt worden. Eltern, Großeltern, Geschwister und Erzieherinnen feuerten die Läuferinnen und Läufer an, die so viele Runden drehen sollten, wie sie wollten und konnten. Manche ließen sich auch von Papa oder Mama tragen, während am Rand selbstgebastelte Gänseblümchen-Fähnchen geschwenkt wurden. Die Rennleitung hatte Kita-Leiter Ralf Küntges inne, der dafür mit Mikro auf den Spielturm gestiegen war. Eine kleine Spitze gegen Jogi Löw und seine Jungs konnte er sich dabei nicht verkneifen: An der Motivation der Läufer könne sich „die Nationalmannschaft ein Beispiel nehmen“, so Küntges augenzwinkernd. In den Wochen zuvor hatten Sponsoren aus dem Familien- und Bekanntenkreis einen festen Spendenbetrag pro Runde angegeben. Mit der Gesamtsumme, die noch nicht abschließend feststeht, will der Förderverein des Familienzentrums Spielzeug anschaffen.

Renovierte Glasfenster neben dem Gemeindezentrum Neersen

Uralte Glasfenster, frisch restauriert, findet man seit kurzem links neben dem Hauptportal des katholischen Gemeindezentrums in Neersen. Sie stammen aus der alten Minoritenkirche, die im Jahr 1671 geweiht worden war. 1960 hatte Jupp Kuhles in den Trümmern der abgebrochenen Kirche Fragmente alter Glasfenster gefunden. Diese Stücke stammten aus dem 1766 angebauten Seitenschiff. Jahrzehnte später wurden im vergangenen Jahr die vergessenen Glasteile in einer Garage gefunden. Der Kirchenvorstand entschloss sich rasch, diese zu erhalten und restaurieren zu lassen. Er beauftragte damit das Glaskünstlerpaar Matthiolius/Icks aus Anrath. Die Kosten trug die Stiftung St. Mariä Neersen. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten sind vier größere Fensterteile wieder hergestellt worden. Am Haupteingang haben sie nun einen neuen Platz gefunden. Gut zu sehen sind sie allerdings erst, wenn man den Eingangsbereich betreten hat.

St. Martin und die Feuerwehr gehören in Vorst zusammen

Feuerwehr und St. Martin gehören einfach zusammen – das weiß in Vorst eigentlich jeder. Solange man sich zurückerinnern kann, begleitet die Vorster Feuerwehr den St. Martinsumzug am 9. November. Auch kameradschaftlich ist dies ein fester Termin im Kalender, schon wegen der langjährigen Verbundenheit, etwa durch den heute stellvertretenden Löschzugführer Bernd Heyer, der den armen Mann darstellt. Auch sein Vater Jakob Heyer war schon der arme Mann. Wie stark die Verbundenheit zwischen St. Martin und der Feuerwehr wirklich ist, wurde jetzt deutlich: Der Vorster St. Martin, Gregor Heidenfels, Tischlermeister, kam überraschend zu Besuch ins Gerätehaus und übergab dem Löschzug Vorst eine großzügige Geldspende inklusive einem hölzernen Feuerwehrauto. Gregor Heidenfels hat in diesem Jahr einen runden Geburtstag gefeiert und aus diesem Anlass ganz Sinne des Heiligen Martins um eine Geldspende für einen guten Zweck gebeten. Das gesammelte Geld wurde durch ihn persönlich auf einen glatten Betrag aufgestockt und nach dem Übungsdienst an die Mitglieder des Löschzuges übergeben. Die beiden stellvertretenden Löschzugführer Bernd Heyer und Albert Roesges nahmen die Geldspende dankend entgegen und sicherten selbstverständlich auch die nächsten „100 Jahre“ die Unterstützung beim Vorster St. Martinsumzug zu. Wer weiß? Vielleicht fährt auch das Holzauto am 9. November zur Zugsicherung über Vorster Straßen.