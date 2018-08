Die Karnevalsgesellschaft bereitet sich bereits jetzt auf die Sitzung am 16. Februar 2019 vor.

Willich. Die Weichen für eine bunte Session 2018/2019 stellt die Karnevalsgesellschaft Edelweiß bereits im Sommer: Im Vereinslokal Krücken stimmten sich die Freunde des Winterbrauchtums auf die kommende Narrenzeit ein und bestaunten zunächst den renovierten Saal der Gaststätte. Schließlich wird hier am 16. Februar 2019 die nächste große Karnevalssitzung des Vereins stattfinden.

Vorsitzender Wolfgang Pape appellierte an die Mitglieder, auch in der kommenden Session bei allen Veranstaltungen geschlossen aufzutreten. Diese zeigten ihm bei den anschließenden Wahlen ihre Unterstützung, indem sie ihn einstimmig im Amt bestätigten. Pape führt den Verein seit 2006. Aus beruflichen Gründen kandidierte Marion Reinirkens nicht mehr als Kassiererin; Andreas Theisen wurde als Nachfolger gewählt. Schriftführerin bleibt Claudia Schwedas. Als Beisitzerin ist nun Jasmin Honings im Vorstand, die auch die vereinseigene Tanzgarde leitet.

Zur ersten Versammlung in der neuen Session treffen sich die Edelweißer am Freitag, 7. September, um 20 Uhr in der Gaststätte Krücken. Wer Spaß am Karneval hat und den Verein aktiv oder passiv unterstützen möchte, ist eingeladen.

Dass es auch in der neuen Session keine Anwärter für das Amt des Willicher Prinzenpaars gibt, bedauert der Vorsitzende Wolfgang Pape sehr. Mit seiner Frau Sabine führte er in der Session 2014/2015 die Narren der Stadt durch die Karnevalsmonate. Die Ex-Tollitäten bieten daher an, Interessierten als Paten zur Seite zu stehen. Red