Wo ist die rund 2,50 Meter lange Boa? In einer großangelegten Aktion sind in Tönisvorst Balkone und Gärten abgesucht worden - ohne Ergebnis. Ein Experte warnt vor Gefahren für Haustiere und Kleinkinder.

St. Tönis. „Na super. Dann mache ich mal Fenster und Türen zu.“ Ganz so gelassen wie diese Facebook-Nutzerin sind die meisten Nachbarn im Bereich Nordring/Gelderner Straße nicht: Die Meldung, dass eine etwa zweieinhalb Meter lange und armdicke Boa Constrictor Imperator am Montag ausgebüxt sein soll, hat viele Menschen in erhebliche Unruhe versetzt. Darauf hat die Stadt am Dienstag reagiert. 16 Kräfte von Feuerwehr und Ordnungsamt durchkämmten das Wohngebiet auf der Suche nach der Schlange. Gefunden wurde sie nicht.

Bekleidet mit Sicherheitsschuhen, dicken Hosen und Handschuhen, bewaffnet mit langen Stöcken durchkämmten Mitglieder des Löschzugs St. Tönis und der Stadt in einem Radius von etwa 100 Metern Gebüsche und Bäume. Auch Balkone wurden mit Hilfe der Drehleiter abgesucht, ebenso sind eine Tiefgarage und Kellerräume durchforstet worden.

Das Reptil sucht sich zunächst einmal ein warmes Plätzchen

Das Terrarium des Tönisvorsters mit der zweiten Boa Constrictor. Die Farbe der verschwundenen Schlange soll etwas heller sein.

Wo könnte die etwa vier Jahre alte Boa stecken? Philippe Niebling kümmert sich für die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Viersen um „alle Tiere, die unter Artenschutz“ stehen.

Er schätzt, dass das „relativ große“ Reptil, auch Abgottschlange genannt, sich zunächst ein warmes Plätzchen gesucht hat. „Denn sie ist eher nachtaktiv und wird erst mal die Dunkelheit abwarten.“ Das ruhige Plätzchen könnte ein Strauch sein, eine Garage oder unter einem Auto, dessen Auspuff noch Wärme ausstrahlt, sagt der Experte.

Solche Schlangen seien eher langsam unterwegs – ihre Gefährlichkeit sollte man aber trotzdem nicht unterschätzen. „Sie kann kräftig zubeißen und auch ordentlich zudrücken“, sagt Niebling. Und so theoretisch auch zur Gefahr für kleinere Haustiere und Kleinkinder werden.

Die Boa mag durchaus auch Wasser. „Aber wir haben die Luftaufnahmen schon gecheckt und da gibt es in der Nähe nichts“, sagt Niebling.

Solange es warm ist, gehe es der Schlange gut. Das sei bis 20 Grad der Fall, alles darunter gefährdet die Würgeschlange. „Und die Nächte sind im Moment durchaus kalt“, weiß der Fachmann. Das könnten die Tiere nicht lange überleben.

Er rät davon ab, sich der Boa zu nähern, sollte man sie entdeckt haben. „Am besten die Feuerwehr oder die Polizei informieren, die sich dann sofort bei mir meldet“, rät Philippe Niebling. Aus der Ferne könnte das Tier durchaus im Blick gehalten werden. Ohne Not würde es sich nicht wegschlängeln, sondern erstmal am sicheren Platz bleiben.

Die Balkontür im ersten Stock stand offen

Ganz so ungewöhnlich ist die Schlangenjagd für Niebling nicht. Erst im März dieses Jahres habe er giftige Kobras in Süchteln einfangen müssen. Das sei schon heikel gewesen.

Die Boa aus St. Tönis wurde in einem Terrarium gehalten. Wie sie daraus entwichen sein könnte, ist völlig unklar: Die Wohnung liegt im ersten Stock, das Terrarium war verschlossen. Offen stand allerdings die Balkontür, theoretisch hätte sie sich darüber verdrücken können. Allerdings höchstens im Zeitlupentempo.

In der Ein-Zimmer-Wohnung am Nordring befindet sich noch ein zweites Terrarium mit einer Kaiserboa. Die Haltung solcher Tiere ist legal. Der Halter muss lediglich die Herkunft nachweisen.