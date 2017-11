Die Bonuskartenaktion „Heimatshoppen im Advent“ startet am Wochenende.

Anrath. Auf dem besten Weg, eine beliebte Tradition zu werden, ist die Bonuskartenaktion „Heimatshoppen im Advent“ in Anrath, so Ursula Preuss von der Willicher Wirtschaftsförderung: Zum vierten Mal werden auf Initiative von Conny Leven (LVM Versicherungen) und Anja Hasenbeck (Sternenhimmel), Bonuskarten in Form eines kleinen Adventskalenders verteilt.

„Warum im Internet shoppen und damit auf das persönliche Einkaufserlebnis verzichten?“ fragt Ursula Preuß: Es gebe doch mannigfaltige Gründe, die einen Einkauf vor Ort lohnenswert machten. Die Koordinatorin der Aktion, Conny Leven: „Heimat shoppen sorgt für lebendige Innenstädte und sozialen Austausch. Den persönliche Kontakt mit ‚Plausch an der Ladentheke’ kann das Internet nicht bieten – und nur die lokalen Händler wissen schließlich um die Vorlieben Ihrer Kunden.“

Beim „Heimatshoppen im Advent“ in den Anrather Geschäften können Bonuspunkte gesammelt werden. Diese erhält jeder Kunde während der gesamten Adventszeit in allen teilnehmenden Geschäften, die an dem großen Heimat-Shoppen-Logo im Schaufenster zu erkennen sind. Rund 60 Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion, die mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember startet. Hauptpreis ist ein 500-Euro-Einkaufsgutschein von und für Moden Pimpertz. Weitere Preise sind Einkaufsgutscheine zwischen 150 und 25 Euro, die dann in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden können.

Jede volle Bonuskarte mit 24 Punkten sollte bei Optik Grass oder im ,Sternenhimmel’ bis Mittags am 22. Dezember abgegeben werden. Am 22. Dezember wird um 17 Uhr der Gewinner gezogen – und der sollte zwischen 17 und 19 Uhr zwingend erreichbar sein, da in diesem Zeitfenster der entscheidende Anruf erfolgen wird. Am Morgen des 23. Dezembers wird der Hauptgewinn im ,Sternenhimmel´ überreicht. Red