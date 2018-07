Der Sieger des Wettbewerbs für die Bebauung des Geländes am Konrad-Adenauer-Park steht fest. Der Entwurf sieht im Wesentlichen zwei Karrees mit Innenhöfen und viel Grün vor.

Willich. Umgeben von viel Grün können die zukünftigen Bewohner gleich in unmittelbarer Nähe einkaufen, ehe sie sich in ihrem neuen Quartier zurückziehen oder in einem gemeinschaftlich genutzten Garten das Gespräch mit den Nachbarn suchen. Noch ist dies eine Fiktion, denn auf dem dafür infrage kommenden Areal steht nach wie vor das Katharinen-Hospital mit dem Schwesternwohnheim. Ein Abriss dieser Gebäude am Konrad-Adenauer-Park ist im Frühjahr nächsten Jahres wahrscheinlich. Und dann könnte es Schritt für Schritt im Jahr 2020 losgehen mit dem Neubau.

Der erste Schritt ist getan. Denn gerade hat bei einem städtebaulichen Realisierungswettbewerb eine neunköpfige Jury, der Politiker, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, externe Architekten, Planungsbüros und Professoren angehörten, einmütig und einstimmig den Entwurf des Münsteraner Architekturbüros von Frank Lecke an die erste Stelle gesetzt. Gestern wurden Details bekannt, der Rat wird darüber am 11. Juli informiert.

Es gibt Platz für Wohnungen, Geschäfte und Arztpraxen

„Der Entwurf war extrem überzeugend, angefangen von der natürlich und nicht stringenten Wegeführung, den nahtlosen Übergängen zum Park und den sehr schönen Mietergärten in den Obergeschossen“, war Willichs Technische Beigeordnete, Martina Stall, voll des Lobes über den Preisträger Nummer eins. Dafür gibt’s 6000 Euro.

Der gleichen Auffassung war der Vorsitzende des Willicher Planungsausschusses, Christian Pakusch (CDU). „Es ist alles bestens geordnet. Bei den großzügigen Grünbereichen wurde eine gute Mischung zwischen Wohnen und Handel gefunden“, sagte er.

Frank Lecke erläuterte die Details anhand eines Modells und einiger Pläne. Als Arbeitstitel stand „Katharinenhöfe“ oben drauf. Neben Gewerbe sollen rund hundert Wohneinheiten geschaffen werden. Die Bebauung soll im Wesentlichen mit dreigeschossigen Baukörpern rund um zwei Innenhöfe erfolgen: Einem vorderen Hof, in dem im Erdgeschoss Platz für drei Geschäfte und eine soziale Einrichtung, beispielsweise Kita oder Tagespflege, sein könnte. Aber auch Arztpraxen sind im ersten Obergeschoss möglich. Als Flächen für den Einzelhandel sind rund 2500 Quadratmeter ausgewiesen, für Praxen rund 1300 Quadratmeter.

Wohnen kann man dort mit großzügigen Terrassenflächen. So soll der zweite, dahinter liegende Trakt einen noch großzügigeren Innenhof erhalten und ganz dem Wohnen vorbehalten bleiben.

Stall fasste die spätere Wohnnutzung zusammen: „Es könnte ein Mix von Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Etwa 20 Prozent der Wohneinheiten sollte nach den Vorgaben ein sozial geförderter Wohnungsbau sein.“