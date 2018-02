In Neersen steht bald Edeka drauf, wo Edeka drin ist. Und wir flüstern auch über eine App, die keine ist.

Willich/Tönivorst. Nun ist das Ende des einst so flächendeckend anzutreffenden Schriftzugs also auch in Neersen besiegelt: Kaiser’s macht zu – Edeka macht auf. Das aber nicht nur nach einer Sonntagsruhe. Großeinkauf in Neersen, das sieht in den kommenden beiden Wochen eher schlecht aus. Denn am Rothweg 3b gegenüber dem Schloss bleiben die Türen erst einmal geschlossen. Aus Kaiser’s wird Edeka – das geht nicht im laufenden Betrieb. Das dauert etwas und so lange müssen die Bürger aus Neersen an Nicht-Martktagen und für Produkte eines so genannten Vollsortimenters also nach Anrath, Schiefbahn oder Willich fahren. Die gute Nachricht: Am 15. März wird die Durststrecke beendet sein. Dann geht Edeka um 7 Uhr morgens an den Start.

St. Töniser ist musikalischer Leiter bei Bowie-Musical

Vor rund zwei Jahren starb einer der kreativsten Musiker der letzten Jahrzehnte: David Bowie. Der Engländer hat auch ein Musical geschrieben: „Lazarus“. Dieses Werk hatte am 3. Februar am Düsseldorfer Schauspielhaus Deutschland-Premiere. Wesentlich daran beteiligt ist ein St. Töniser: Heinz Hox ist musikalischer Leiter des Muscials. Der Produzent betreibt am Westring ein eigenes Tonstudio und spielt neben dem geliebten Akkordeon vor allem Keyboard. Musikalischer Leiter war er auch bei „Starlight Express“ in Bochum.

Neue Park-Regelung am Rewe in Vorst – Scheibe, sonst Strafe

Das dürfte nicht gerade für Begeisterung sorgen: Am Rewe-Markt in Vorst ist eine neue Parkregelung eingeführt worden. Wer die Parkscheibe vergisst oder die Parkzeit von 90 Minuten überschreitet, wird kräftig zur Kasse gebeten. Eine „Vertragsstrafe“ von 19,90 Euro wird vom Betreiber „Fairparken“ auf dort angebrachten Schildern angedroht. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist auf die Parkraumüberwachung spezialisiert. Der Parkplatz beim Rewe wird dem Vernehmen nach auch von Anwohnern genutzt. Nach Beobachtungen des Flüsterers, der dort täglich vorbeikommt, führt das aber nicht dazu, dass ein Supermarkt-Kunde keinen Stellplatz mehr findet.