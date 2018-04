Kabarettist aus Köln beleuchtet die Kulturgeschichte der Fortpflanzung.

St. Tönis. Kabarettist Jürgen Becker, der Frontmann der Mitternachtsspitzen im WDR, kommt ins Forum Corneliusfeld. Der Mann aus Köln folgt der Einladung des Stadtkulturbundes Tönisvorst. Das Gastspiel beginnt am 4. Mai um 20 Uhr. Beckers Thema an diesem Freitagabend: „Volksbegehren – die Kulturgeschichte der Fortpflanzung“.

Becker ist überzeugt: Blattläuse haben es leicht. Wenn ihnen nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die Lausmädels ohne Zutun eines Lausbuben bis zu zehn Töchter am Tag. Sie müssen nicht fragen: „Zu mir oder zu dir?“ So einfach kann das Leben sein, meint Becker.

Er bringt Zahlen und Statistiken mit. Der Austausch von Körperflüssigkeiten zwecks Fortpflanzung habe sich bei 99 Prozent der Tierarten durchgesetzt.

Der Kabarettist geht darauf ein, warum Sex so beunruhigend, aufwühlend, elektrisierend, schockierend, bedrohlich und – so angenehm ist.

Was macht sexy? Was lehrt uns die Erotik über uns selbst? Und welche Lebensweisheiten können wir aus ihr gewinnen? Diesen Fragen geht Jürgen Becker nach.

Eintrittskarten zum Preis von 21 Euro (Erwachsene) und 18 Euro (Jugendliche) sind im Vorverkauf erhältlich bei: Stadtkulturbund, Kulturshop, Krefelder Str. 22, St. Tönis, Tel.: 02151/99 42 95, im Lotto-Lädchen, Kornstraße 52 in St. Tönis, bei Fliegen, Markt 4, in Vorst, im Post-Office, Stockweg oder in Heikes Eckladen, Feldburgweg 82, beides Forstwald Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Einlass ab 19.30 Uhr.