Im Gespräch mit der WZ äußert sich der Willicher Bürgermeister zur Zukunft der Beigeordneten – und zu seiner eigenen.

Willich. Josef Heyes schaut zufrieden auf das Jahr 2017 zurück. „Nach engen Haushalten in den Jahren davor hat sich die Finanzsituation der Stadt Willich gut stabilisiert“, sagt der Bürgermeister. Die WZ hat sich kurz vor Silvester mit ihm in seinem Haus in Schiefbahn getroffen, um einen Blick zurück, vor allem aber auch einen nach vorne zu werfen.

Im Rückblick zählt Josef Heyes auf: Ein gutes Steueraufkommen, ausnahmsweise einmal fließende Schlüsselzuweisungen des Landes sowie niedrige Zinsen setzten die Stadt in die Lage, notwendige Investitionen durchzuführen und Schulden abzubauen – vor allem im Bereich der kurzfristigen Kassenkredite. Nach dem Verlauf der letzten Ratssitzung vor Weihnachten sei er aber ein bisschen in Sorge, dass zusätzliche freiwillige Ausgaben wieder zur Gewohnheit werden könnten. „So positiv wie bisher wird es nicht immer weitergehen“, warnt der Bürgermeister. Er appelliere deshalb an die Politik, bei allem Freiraum zur Gestaltung auch die Finanzen der Stadt und die Schuldenentwicklung stärker als bisher in den Blick zu nehmen. „Da hätte man noch mehr tun können.“

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2018 im Rat war schon erkennbar, dass es zwischen CDU und Grünen große Gemeinsamkeiten gibt. Wenige Tage später wurde dies durch eine gemeinsame Pressekonferenz unterstrichen. Dabei wurde eine „strategische Partnerschaft“ verkündet, bei der jede Partei ihren „Markenkern“ behalten soll. „Ich bin nicht in allen Teilen glücklich über diese Zusammenarbeit“, sagt Josef Heyes dazu. Für das CDU-Urgestein ist so etwas nur punktuell richtig, doch „die Unterschiede der Parteien sollten für den Wähler deutlich werden und bleiben“. In der für Willich unbedingt notwendigen Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen hätten die Grünen auf jeden Fall völlig andere Grundsätze als die CDU. Das gelte auch für die Behandlung freier Schulträger wie die Malteser am St. Bernhard-Gymnasium.

Steckt hinter der „strategischen Partnerschaft“ eventuell der Versuch, anstehende Personalentscheidungen gemeinsam auf den Weg zu bringen? Schließlich steht in diesem Jahr die Neubesetzung der Stelle von Martina Stall an, da die Technische Beigeordnete Ende 2018 in den Ruhestand geht. Und auch die Amtszeit der Dezernentin Brigitte Schwerdtfeger geht zu Ende. 2020 folgt dann Kämmerer Willy Kerbusch (SPD), mit dem Josef Heyes sehr gut zusammenarbeitet.