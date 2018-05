Kommunen müssen die Bedarfspläne ernst nehmen, sagt Klaus Riedel, der verabschiedete Kreisbrandmeister.

Kreis Viersen. Klaus Riedel ist kürzlich nach 19 Jahren als Kreisbrandmeister im Kreis Viersen verabschiedet worden. Aber nicht in den Feuerwehr-Ruhestand. Im WZ-Interview spricht er über seine Zeit im Kreis Viersen, über Brandschutzbedarfspläne und die eigenen Zukunftspläne.

Herr Riedel, Sie sind gerade aus dem Spreewald zurück. Was schauen Sie sich am liebsten an, wenn Sie verreisen: Natur, Museen oder Gerätehäuser?

Klaus Riedel: Gerätehäuser auf gar keinen Fall. Ich gehöre nicht zu denen, die von einem Feuerwehrauto zum nächsten hecheln. Ich genieße die Natur, sehend und hörend.

1999 haben Sie das Amt des Kreisbrandmeisters übernommen. In einer Zeit, in der es noch nicht selbstverständlich war, dass jeder überall und jederzeit erreichbar war. Smartphones haben unser Leben verändert. Das der Feuerwehrarbeit auch und wie?

Riedel. Ich zitiere Nettetals Ehrenwehrführer Reinhold Heussen, der sich um die geschichtliche Aufarbeitung der Feuerwehr kümmert. Er sagt: „Seit Klaus Riedel Kreisbrandmeister ist, findet der Kreisfeuerwehrverband nicht mehr statt. Der hat keine Akten.“ Das stimmt. Ich arbeite papierlos, bin ein früher E-Mail-Einsteiger gewesen. Austausch und Menge an Informationen, die wir innerhalb der Feuerwehr bekommen und weiterleiten, ist enorm gestiegen. Geblieben sind tägliche Telefonate mit den Chefs der Feuerwehren.

Sie sind bei Facebook aktiv, haben sich dort am Ende Ihrer Amtszeit als Kreisbrandmeister an Weggefährten gewandt. Es sei eine „mitunter enttäuschende, oft befriedigende“ und insgesamt „segensreiche Zeit“ gewesen. Was war enttäuschend? Was verbuchen Sie unter gut?

Riedel: Man kann nicht alle Erwartungen erfüllen, schafft nicht alle Ziele, die man sich gesteckt hat. Im Bereich der Brandschutzbedarfsplanung im Kreis sind wir mittendrin. Da gab es manchen Diskurs. Das Kostenargument beim Brandschutz lasse ich nicht immer gelten, denn im Haushalt einer Stadt machen diese Zahlen in der Darstellung eines Tortendiagramms einen Strich aus. Bis auf Viersen haben alle Kommunen im Kreis eine ehrenamtliche Feuerwehr. Sie kümmert sich um den abwehrenden Brandschutz. Vorbeugend aber muss, etwa in Baugenehmigungsfragen, mehr investiert werden. Denn der Brandschutz trägt zur Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung bei. Und dafür muss jede Kommune sorgen.

Es muss also nachgebessert werden.

Riedel: Es ist jedenfalls ein Irrweg, sich zurückzulehnen und zu sagen, „ich habe eine Feuerwehr, es läuft und kaufe hin und wieder eine Drehleiter“. Kommunen müssen das machen, was der Gesetzgeber aufgetragen hat, und ihre örtlichen Gegebenheiten betrachten. Ich spreche die Acht-Minuten-Regel zwischen Alarmierung und Eintreffen der Hilfskräfte an. Ich erwarte, dass diese Regel im Ortsgebiet gilt und will, dass die Bürger ihr Leben retten können.