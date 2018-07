Beim Schützenfest holte Anika Klöters den Vogel von der Stange.

Neersen. Das gab’s noch nie: Zum ersten Mal hat die Neersener St. Sebastianus-Schützenbruderschaft eine Königin. Beim Vogelschuss am Montagabend holte Anika Klöters mit dem 245. Schuss den Vogel von der Stange. Die 39-Jährige arbeitet in der städtischen Kindertagesstätte an der Pappelallee als Erzieherin. 1987 bildete sie schon einmal mit ihrem Bruder Jan Hellwig – er ist amtierende Majestät – das Kinderkönigs-Paar. Erst kurz vor dem Schießwettbewerb hatte sie sich mit drei Freundinnen entschlossen, beim Vogelschuss anzutreten. Diese stehen ihr jetzt auch zur Seite: Nicole Neiser als Königsoffizier, Jessica Hellwig als 2. Ministerin und Sandra Vollberg als 1. Ministerin. Wachzug sind die „Klompenfrauen“. Die Krönung findet traditionell beim Wurstabend Anfang des nächsten Jahres statt. Red