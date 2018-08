Willich. In Willich-Schiefbahn ist ein 59-jähriger Mann im Keller seines Hauses durch mehrere Stichverletzungen getötet worden. Nach einer kurzen öffentlichen Fahndung stellte sich der Tatverdächtige am Nachmittag der Polizei.

Der 59-Jährige hatte zunächst schwer verletzt gegen 3 Uhr am Freitagmorgen bei der Feuerwehr Viersen angerufen und angegeben, dass er überfallen worden sei und verletzt im Keller am Gänsepfad liegen würde. Polizei und Rettungsdienst hatten den Mann kurz darauf mit multiplen Stichverletzungen schwer verletzt gefunden, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei heißt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei er wenig später am Tatort verstorben.

Der Tatverdacht habe sich schnell gegen einen 55-jährigen Bekannten des Verstorbenen gerichtet, der ebenso wie das Opfer Betäubungsmittelkonsument sein soll. Er soll den 59-Jährigen zuvor besucht haben. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass sich der Tatverdächtige in seiner Wohnung aufhalten solle, sodass ein Sondereinsatzkommando die Wohnung stürmte. Da die Beamten den Mann aber nicht dort auffinden konnten, startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Am Nachmittag stellte sich der Gesuchte auf einer Polizeiwache in Viersen und wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Mordkommission "Gänsepfad" dauern an. red