Neersen. Die „Interessengemeinschaft Verkehr Neersen“ ist jetzt offiziell im Vereinsregister eingetragen. Zudem gibt es eine noch im Aufbau befindliche Internet-Seite (www.igv-neersen.de), auf der künftig alle wichtigen Informationen samt Terminen stehen. Dort findet man bereits die Satzung, Beitrittserklärungen und den nächsten offenen Treff, zu dem die zehnköpfige Gründungsgruppe einlädt: Er findet am Mittwoch, 20. Juni, um 20 Uhr in der Begegnungsstätte Neersen am Minoritenplatz 6 statt. Der Verein möchte Impulse geben, um den Verkehr vor allem, aber nicht nur, auf der Ortsdurchfahrt erträglicher zu machen.

Einige der Brennpunkte wurden bereits ausgeguckt. Dies sind die Bereiche Rothweg, Kirchhofstraße und die Hauptstraße an der Kapelle. Die dort wohnenden Mieter als auch Eigentümer sollen noch persönlich zu den nächsten Treffen eingeladen werden. Kohlenberg: „Unser erstes Ziel wird dann sein, die derzeitige Verkehrssituation präzise zu beschreiben und daraus Lösungsansätze zu erarbeiten und Aktionen zu planen.“ In einem zweiten Schritt soll dann ein „Brennpunkt-Katalog“ mit den wichtigsten Problemstellungen aufgestellt werden.

Weitere Brennpunkte könnten sein: der Verkehrsstau am „Schwarzen Pfuhl“, die schlechten Nahverkehrs-Verbindungen in Neersen oder die Engpässe auf der Hauptstraße. schö