Die Firma Lessenich ist eine Institution in St. Tönis. Gegründet wurde sie vor 115 Jahren.

St. Tönis. 115. Geburtstag kann in diesem Jahr eine St. Töniser Institution feiern: 1902 wurde die Firma Lessenich von Carl Maria Vinzens Lessenich, dem Urgroßvater der beiden heutigen Eigentümer, als Hufschmiede gegründet. Neben den klassischen Schmiede-Arbeiten wurden Pferde beschlagen und Kutschenräder mit Eisen oder Vollgummi bezogen.

Sohn Karl Lessenich trat im Jahr 1935 das Erbe seines Vaters an. Die Schmiedearbeiten wurden nach und nach eingestellt und eine Reparaturwerkstatt für Fahrräder und Mopeds entstand. „Die Menschen gingen zum Schmied, wenn mit ihrem Fahrrad was nicht in Ordnung war. Der konnte das meist reparieren.“ So erklärt der ehemalige Chef Karl-Heinz Lessenich die Ursprünge dieses geschäftlichen Wandels.

Früher wurden sogar noch Öfen verkauft

1939 wurde ein Fenster zur Hochstraße hin aus der Front gebrochen, schon war der Verkaufsraum fertig. Wobei Ehefrau Paula und Tochter Erika den Verkauf übernahmen. Und verkauft wurde eine ganze Menge: Gartengeräte, Haushaltswaren, Porzellan, Fahrräder, Mopeds und Motorroller, Kinderwagen und später auch Spielwaren gehörten zum Sortiment. „Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass wir Öfen verkauft haben“, sagt Karl-Heinz Lessenich – und denkt mit Schaudern an die damit verbundene Schlepperei.

In den nächsten Jahren folgten mehrere Umbauten, um eine größere Ladefläche zu schaffen und man spezialisierte sich auf Spielwaren, Fahrräder und deren Reparaturen. 1972 übernahmen Enkel Karl-Heinz Lessenich, der gelernter Zweirad-Mechaniker ist, und seine Ehefrau Doris das Geschäft und ersetzten im Jahr 1983 das komplette Vorderhaus durch einen Neubau.

Andreas und Stefan Lessenich, die Urenkel des Firmengründers, traten im Jahr 2006 als vierte Generation die Nachfolge an. Sie bieten bis heute ein umfangreiches Sortiment, das neben klassischen Spielwaren auch Kinderbücher, Geschenkartikel und Schulbedarf beinhaltet. Fans von Gesellschaftsspielen können zudem am Spieletisch eine große Auswahl ausprobieren oder sie besuchen einen der regelmäßig stattfindenden Spieleabende im nahen Café Steeg.

Eine wichtige Veranstaltung für die Firma steht am 6. Januar mit der Einschulungsmesse in Zusammenarbeit mit der DJK Teutonia an. Hier wird unter dem Motto „Alles Coole für die Schule“ das komplette Rund-Um-Wohlfühl-Paket zum Thema „Einschulung“ angeboten: Schulranzen, Schreibwaren, Schulbücher, Lern-Spiele und Verkehrssicherheitszubehör. Zudem gibt es Sehtests, eine Foto-Aktion, eine Tombola, Kaffee und Kuchen, den „Männerhort“ an der Vereinstheke, Kinderschminken und mehr.